Budvanski Sud za prekršaje osudio je državljanina Bosne i Hercegovine M. K. (46) na novčanu kaznu od 2.000 evra jer je u četvrtak na Jadranskom putu u Budvi, u mestu Vidikovac, u nepreglednoj krivini preticao kolonu od 15-ak vozila pod dejstvom alkohola, a pri sebi nije imao vozačku dozvolu.