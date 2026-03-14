Budvanski Sud za prekršaje osudio je državljanina Bosne i Hercegovine M. K. (46) na novčanu kaznu od 2.000 evra jer je u četvrtak na Jadranskom putu u Budvi, u mestu Vidikovac, u nepreglednoj krivini preticao kolonu od 15-ak vozila pod dejstvom alkohola, a pri sebi nije imao vozačku dozvolu.

„Sutkinja Magdalena Mijić je okrivljenom, uz kaznu, izrekla i zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom ‘B’ kategorije u trajanju od četiri meseca na teritoriji Crne Gore. Okrivljeni je odmah po izricanju obavezan da plati izrečenu kaznu, a zaštitna mera je predata na izvršenje Upravi policije“, naveli su iz Suda.

Kurir.rs/RTCG

