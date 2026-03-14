Budvanska policija uhapsila je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Kotor, ruskog državljanina Z. D. (34) koji se tereti zbog krivičnog dela nasilje u porodici.

Kako "Vijesti" nezvanično saznaju u policiji, njega je prijavila supruga Z. J. (34) da ju je dok su se prekjuče vraćali sa Žabljaka fizički napao.

"Istog dana u večernjim časovima dok su se nalazili u Budvi u stanu, nakon kraće verbalne rasprave on je ponovo fizički napao suprugu preteći joj nožem, pri čemu je pobegla u toalet i usled straha skočila kroz prozor sa drugog sprata zgrade u kojoj borave, pri čemu je zadobila teške telesne povrede", rečeno je "Vijestima" u policiji.

Budvanska policija je pronašla ruskog državljanina, te uzela izjavu, upoznajući o svemu kotorsko tužilaštvo, koje se izjasnilo da se u radnjama Z. D. stiču elementi bića krivičnog dela "nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici".

Ruski državljanin će sutra biti priveden u Osnovno državno tužilaštvo.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
profimedia0363982100.jpg
1743703976podgorica-crna-gora-policija-fotorina.jpg
budva crna gora prazne plaže pukla sezona cene