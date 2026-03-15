Podgorička policija u nastavku pojačanih aktivnosti na suzbijanju ulične distribucije narkotika uhapsila je dve osobe, a tokom pretresa stanova pronađeni su kokain, marihuana, novac i startni pištolj, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su naveli, službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica nastavili su aktivnosti usmerene na razbijanje mreža uličnih dilera, pa je izvršen pretres stana koji koristi ranije uhapšeni M.P. (22) u naselju Tološi.

„Nakon što je podgorička policija kod M.P. pronašla 33 pvc pakovanja sa sadržajem opojne droge kokain, izvršen je pretres stana koji koristi, kojom prilikom je pronađeno pet pvc pakovanja sa praškastom materijom nalik na kokain, mase oko 24 grama“, navodi se u saopštenju.

Policija je u stanu pronašla i startni pištolj marke „Zoraki“ sa 18 komada municije, kao i 2.500 evra za koje se sumnja da potiču od prodaje narkotika.

„Sa događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao delo i po čijem je nalogu M.P. lišen slobode“, saopšteno je iz policije.

U drugom slučaju, službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje ekonomskog kriminala uhapsili su I.T. (30), državljanina Srbije, zbog sumnje da je počinio krivično delo falsifikovanje novca.

„On je oštećenim licima u dva navrata predao falsifikovane novčanice koje je prethodno pribavio znajući da je reč o falsifikatima“, navodi se u saopštenju.

Tokom pretresa stana koji koristi I.T, policija je pronašla više manjih pvc pakovanja sa materijom za koju se sumnja da je kokain, ukupne mase 56 grama, kao i jedno pakovanje sa biljnom materijom nalik na marihuanu mase oko 100 grama, te ručno pravljenu cigaretu sa istim sadržajem.

„Protiv ovog lica će, po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, zaključeno je u saopštenju.