Policija je tokom prethodne večeri sprovela pojačane kontrole širom Crne Gore, usmerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna lica i osobe povezane sa zloupotrebom narkotika i oružja, saopšteno je iz Uprave policije.

U akciji su izvršene racije u desetinama ugostiteljskih objekata, kao i mini-blokade i kontrole u saobraćaju.

„Izvršene su racije u 33 ugostiteljska objekta u kojima je kontrolisano preko 1.500 lica, od kojih oko 50 operativno interesantnih“, navodi se u saopštenju.

Tokom kontrola policija je oduzela marihuanu, kokain i spid, kao i vozila, noževe, sprejeve sa nadražujućim dejstvom i novac. U saobraćajnim kontrolama uhapšeno je 36 vozača, dok je podneto 70 prekršajnih prijava.

Na području Regionalnog centra bezbednosti „Centar“ izvršene su racije u 11 ugostiteljskih objekata, a kontrolisano je 751 lice, među kojima 27 operativno interesantnih i dva člana organizovanih kriminalnih grupa.

„Kontrolisana su i 604 vozila, a zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima slobode je lišeno 13 lica“, saopšteno je iz policije.

Izdata su 23 prekršajna naloga i 60 kazni, dok su dva naloga izdata zbog nenošenja lične karte. Policija je locirala i dve osobe za kojima se tragalo, dok je jedan strani državljanin procesuiran zbog neprijavljenog boravka.

U jednom ugostiteljskom objektu pronađeno je i oduzeto pakovanje marihuane mase 24,5 grama kod M.R. (18).

Na području Regionalnog centra bezbednosti „Sever“ izvršena je racija u jednom ugostiteljskom objektu gde je kontrolisano 100 osoba, a pronađen je i oduzet sprej sa nadražujućim dejstvom.

Policija je kontrolisala 786 vozača i vozila, a pet osoba je uhapšeno – dve zbog vožnje pod dejstvom alkohola i tri zbog prekoračenja brzine.

„Kontrolisano je i 18 operativno interesantnih lica, od kojih je jedno sankcionisano, dok je jedan član organizovane kriminalne grupe zatečen u kršenju mere napuštanja teritorije opštine Nikšić“, navodi se u saopštenju.

Od tog lica oduzeto je vozilo i 5.800 evra.

Na području Regionalnog centra bezbednosti „Zapad“ policija je izvršila racije u četiri ugostiteljska objekta i kontrolisala 235 osoba.

U saobraćajnim kontrolama pregledano je 519 vozila, a sankcionisano je 105 vozača. Pet osoba je uhapšeno – jedna zbog vožnje pod dejstvom narkotika, a četiri zbog vožnje pod dejstvom alkohola.

Kod V.V. (20) pronađeni su sekira, dva noža, metalna šipka i sprej sa nadražujućim dejstvom, a oduzeto je i vozilo kojim je upravljao.

Policija je od operativno interesantnog lica V.Đ. (29) oduzela vozilo visoke klase, dok su od N.G. (29) oduzeta dva noža. Kod vozača M.B. (31) pronađena je manja količina spida.

Na području Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ policija je izvršila racije u 17 ugostiteljskih objekata i kontrolisala 434 osobe, 378 vozila i 20 operativno interesantnih lica.

„Zbog kršenja Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima sankcionisano je pet operativno interesantnih lica, podneto je 17 prekršajnih prijava i izdata 124 prekršajna naloga“, saopšteno je iz policije.

Dodaje se da je deset vozača zatečeno da upravlja vozilom pod dejstvom alkohola, od kojih je sedam uhapšeno, dok je šest vozača lišeno slobode zbog vožnje pod dejstvom narkotika.

Policija je u četiri slučaja zaplenila i manje količine opojnih droga.