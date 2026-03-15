TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U CRNOJ GORI! Bračni par sa bebom sleteo u provaliju, ženi hitno izvađen bubreg (FOTO)
Teška saobraćajna nesreća dogodila se jučer oko 6 časova na putu Nikšić–Plužine, u mestu Brezna, kada je automobil sa bosanskim registarskim tablicama sleteo sa puta u duboku provaliju.
U vozilu su se nalazili supružnici i njihova beba, a svi su zadobili teške povrede. Na mestu nesreće intervenisali su vatrogasci i spasioci, prenosi Srpskainfo.
Teško povređeni roditelji
Roditelji su nakon nesreće prevezeni u Opštu bolnicu u Nikšiću.
Žena je hitno operisana i tom prilikom joj je odstranjen bubreg zbog teških povreda i unutrašnjeg krvarenja.
Njen suprug je takođe na operaciji zbog povreda grudnog koša, ali je, prema prvim informacijama, u stabilnom stanju.
Beba prebačena u Podgoricu
Beba je nakon ukazane prve pomoći transportovana u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.
Kako je za RTCG kazao dr Zoran Mrkić iz Opšte bolnice Nikšić, u tom trenutku nije imao precizne informacije o stepenu povreda kod povređenih.
