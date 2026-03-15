Teška saobraćajna nesreća dogodila se jučer oko 6 časova na putu NikšićPlužine, u mestu Brezna, kada je automobil sa bosanskim registarskim tablicama sleteo sa puta u duboku provaliju.

U vozilu su se nalazili supružnici i njihova beba, a svi su zadobili teške povrede. Na mestu nesreće intervenisali su vatrogasci i spasioci, prenosi Srpskainfo.

Teško povređeni roditelji

Roditelji su nakon nesreće prevezeni u Opštu bolnicu u Nikšiću.

Žena je hitno operisana i tom prilikom joj je odstranjen bubreg zbog teških povreda i unutrašnjeg krvarenja.

Njen suprug je takođe na operaciji zbog povreda grudnog koša, ali je, prema prvim informacijama, u stabilnom stanju.

Beba prebačena u Podgoricu

Beba je nakon ukazane prve pomoći transportovana u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

Kako je za RTCG kazao dr Zoran Mrkić iz Opšte bolnice Nikšić, u tom trenutku nije imao precizne informacije o stepenu povreda kod povređenih.

(Kurir.rs/Avaz.ba)

