U selu Rastoka u Bijelom Polju, gazdinstvo porodice Mićović ponovo je postalo meta napada pasa lutalica, koji su tokom noći napravili veliku štetu. Domaćin Bojan Mićović, koji se bavi stočarstvom, ispričao je da je u ranim jutarnjim satima doživeo još jedan užasan trenutak.

- Čuo sam zvonjavu i neku buku, pa sam odmah izašao. Kada sam stigao do tora, imao sam šta da vidim – tor je bio probijen, a unutra zaklana koza - ispričao je potreseni Mićović.

Napad nije stao samo na ovom tragičnom prizoru. U blizini imanja, na udaljenosti od dva kilometra, domaćin je pronašao još jednu mrtvu životinju.

- Gore sam našao još jednu mrtvu ovcu. Ovo je stvarno bruka i sramota – ne znam više šta da kažem - dodaje Mićović.

Napadi se ponavljaju – Porodica Mićović već godinama trpi gubitke

Ovo, nažalost, nije prvi put da porodica Mićović trpi štetu od pasa lutalica. Kako kaže domaćin, ovo je već treći napad na njegovu imovinu. Pre godinu dana, isti psi zaklali su mu kravu i konja, a sada su ponovo napali stoku.

- Ovo je već treći put da se ovako nešto dešava. Pre godinu dana su mi zaklali kravu na livadi, pa konja… Sad opet isto. Ne znam više šta da radim - kaže Bojan, koji dodaje da su njegovi psi reagovali, ali nažalost, napad je već bio u toku i ništa nisu mogli da spreče.

Veliki gubici za stočara

Mićović se bavi stočarstvom i na svom imanju drži oko 30 ovaca, ali i krave i telad. Svaki napad pasa lutalica za njega predstavlja ogroman finansijski gubitak, što mu stvara sve veće teškoće u životu na selu.

- Veliku štetu nanose, ali šta ćemo… Ostao sam ovde na selu sa majkom, bavimo se stokom i borimo se kako znamo - kaže Mićović.

Veterinarska služba je već obaveštena o incidentu, dok će inspekcija biti kontaktirana naknadno. Mještani iz sela Rastoka apelovali su na nadležne institucije da hitno reše problem pasa lutalica, koji očigledno postaje sve ozbiljniji i sve češći.