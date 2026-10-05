NEVEROVATAN SLUČAJ U SLAVONIJI: Vozio bicikl sa neverovatnih 5,41 promila alkohola u krvi!
- Policija u Osiječko-baranjskoj županiji tokom vikenda udaljila je 45 vozača pod uticajem alkohola, među njima 36 vozača i sedam biciklista.
- U Strizivojni je zaustavljen 58-godišnji biciklista sa rekordnih 5,41 promila alkohola u krvi.
- Tokom kontrole evidentirana su još 252 prekršaja, najviše zbog brzine, nevezivanja pojasa i korišćenja telefona tokom vožnje.
Hrvatska policija je tokom vikenda iz saobraćaja na putevima Osiječko-baranjske županije udaljila 45 vozača pod uticajem alkohola. Kontrola saobraćaja zaustavila je 36 pijanih vozača, sedam biciklista, jednog vozača traktora i jednog motociklistu. Jedan vozač je takođe odbio da se podvrgne testu na droge.
Rekordna koncentracija alkohola utvrđena je u subotu, 3. oktobra, u 16:59 časova u Strizivojni. Saobraćajna patrola je tamo zaustavila 58-godišnjeg biciklistu, čiji je alkotester pokazao koncentraciju od 5,41 promila.
Pored vožnje pod uticajem alkohola, policajci su tokom vikenda evidentirali još 252 saobraćajna prekršaja. Među njima je bilo 80 slučajeva prekoračenja brzine, 43 slučaja nevezivanja pojasa i 22 slučaja korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje.
Zabeležen je i jedan slučaj vožnje bez vozačke dozvole, jedan slučaj vožnje uprkos zabrani i četiri slučaja upravljanja neregistrovanim vozilom. Preostalih 101 prekršaj odnosi se na ostale povrede saobraćajnih propisa.
(Kurir.rs/Indeks/Foto:Ilustracija)