Epicentar zemljotresa bio je samo šest kilometara zapadno od Metkovića
Hrvatska
ZEMLJOTRES U HRVATSKOJ! Trajao nekoliko sekundi, osetio se i u Bosni i Hercegovini
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Zemljotres oko 11:35 uznemirio je stanovnike Metkovića i okolnih gradova u Hrvatskoj i susednoj Bosni i Hercegovini, piše Slobodna Dalmacija.
Prema prvim izveštajima službe EMSC, magnituda zemljotresa bila je 3,2 stepena Rihterove skale, na dubini od šest kilometara.
Epicentar zemljotresa bio je samo šest kilometara zapadno od Metkovića, a prema rečima stanovnika, trajao je nekoliko sekundi.
(Kurir.rs/Jutarnji)
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