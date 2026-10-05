Slušaj vest

Zemljotres oko 11:35 uznemirio je stanovnike Metkovića i okolnih gradova u Hrvatskoj i susednoj Bosni i Hercegovini, piše Slobodna Dalmacija.

Prema prvim izveštajima službe EMSC, magnituda zemljotresa bila je 3,2 stepena Rihterove skale, na dubini od šest kilometara.

Epicentar zemljotresa bio je samo šest kilometara zapadno od Metkovića, a prema rečima stanovnika, trajao je nekoliko sekundi.

(Kurir.rs/Jutarnji)

Ne propustiteHrvatskaZEMLJOTRES U HRVATSKOJ! Zatreslo se južno od Zagreba, kod Jastrebarskog!
zemljotres ilustracija skala
HrvatskaZEMLJOTRES U HRVATSKOJ! "Prvo se čula tutnjava, a zatim se treslo nekoliko sekundi"
zemljotres Hrvatska ilustracija
Hrvatska"SNAŽNA TUTNJAVA ZATRESLA MI KREVET, JAKO, ALI KRATKO" Snažan zemljotres pogodio Hrvatsku!
zemljotres u Hrvatskoj
HrvatskaZATRESLE SE KUĆE U HRVATSKOJ! Zemljotres probudio građane Siska, neki tvrde da su imali utisak kao da je odjeknula EKSPLOZIJA, potres se osetio i u Zagrebu
zemljotres Hrvatska ilustracija