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Zagrebačka policija je odgovorila Indeksu da nisu utvrđeni elementi krivičnog dela u smrti Brazilke Ketlin Izabel Beker (28), koja je pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu 22. avgusta. Policija je takođe navela da smrt nije nastupila kao posledica krivičnog dela, ali kriminalistička istraga još nije završena.

"Dežurni zamenik županijskog državnog tužioca u saradnji sa ekipom za uviđaj mesta zločina Policijske uprave Zagreba", odgovorila je policija.

Dodali su da se kriminalistička istraga nastavlja u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom kako bi se sprovele potrebne dodatne radnje.

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

U svom odgovoru, policija nije navela uzrok smrti niti odgovorila da li su primljeni rezultati obdukcije i toksikološkog testa. Takođe nisu odgovorili na pitanja da li su upoznati sa tvrdnjama porodice da je Ketlin primala pretnje pre smrti, i da li sarađuju sa brazilskom federalnom policijom na ovom slučaju.

Ketlin je pronađena mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu, a njena porodica tvrdi da još uvek ne znaju kako je završila u Hrvatskoj niti šta joj se dogodilo. Brazilski mediji su ranije izvestile da je stigla u Evropu zbog ponude za posao u Srbiji, koja se na kraju nije ostvarila.

Brazlika Ketlin Izabel Beker (28) pronađena je mrtva 22. avgusta u hotelskoj sobi u Zagrebu Foto: Facebook Printscreen

Prema rečima njene majke, Ketlin je napustila Brazil 29. aprila kako bi zaradila novac i pomogla bolesnom ocu. Nakon dolaska u Srbiju, saznala je da je pozicija već popunjena i rekla je porodici da je zabrinuta jer ne zna šta dalje da radi.

Porodica tvrdi da su je potom u Hrvatsku dovele nepoznate osobe. Takođe su naveli da je pre smrti dobijala pretnje, ali se ne zna od koga su došle niti da li su bile povezane sa njenom smrću.

Porodica želi istragu o mogućoj trgovini ljudima

Brazilski mediji su takođe izvestili da je Ketlin navodno putovala sa drugom ženom koja je dobila istu ponudu za posao. Nakon Ketlinine smrti, porodica nije uspela da kontaktira ženu.

Zbog okolnosti njihovog dolaska u Evropu i navoda da su Ketlin u Hrvatsku iz Srbije dovele nepoznate osobe, porodica želi da se istraži mogućnost trgovine ljudima. Trenutno nema potvrde da je Ketlin bila žrtva trgovine ljudima, niti se zna šta se dogodilo sa drugom ženom.

Porodica je nekoliko dana bezuspešno pokušavala da kontaktira Ketlin, a 27. avgusta su kontaktirali brazilsku ambasadu u Hrvatskoj. Tada su saznali da je pronađena mrtva pet dana ranije.

Uzrok smrti još nije utvrđen

U smrtovnici koju je izdala brazilska ambasada u Zagrebu 4. septembra navodi se da je uzrok smrti nepoznat ili neutvrđen. Prema rečima majke, porodici je prvobitno rečeno da je imala srčani udar, ali još nema potvrde za to.

Nakon što je telo transportovano u Brazil, 13. septembra u Porto Velju je sproveden novi sudsko-medicinski pregled. Ni on nije uspeo da utvrdi uzrok smrti, a uzeti biološki materijal je poslat na dodatne toksikološke testove.