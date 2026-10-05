Slušaj vest

Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da je na splitskom Aerodromu danas uhapšen 75-godišnji putnik.

Naime, kako je Kurir pisao, do incidenta u avionu koji je leteo na relaciji Split - Beograd došlo je oko 15.25 časova.

Uhapšeni putnik se nalazio u avionu kada je, pre poletanja, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali.

- Avion je ispražnjen i biće ponovo pregledan pre poletanja, a obaviće se i ponovni pregled putnika i prtljaga - navodi se u policijskom saopštenju.

Putnici svedočili o hapšenju

- Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformama, a neki u civilu. Kroz prozor sam video policijsko vozilo pored aviona - rekao je za Dnevnik.hr, jedan od putnika i dodao: "On je sedeo u 3. ili 4. redu.

Kako je putnik dodao, a kako mu je rekla stjuardesa, rečeno mu je "da je spomenuo reč bomba".

Avion je bio na letu po planu u 15.20 časova.