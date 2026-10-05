OTKRIVENO KO JE NAPRAVIO HAOS U SPLITU! Policija upala u avion koji je leteo za Beograd, usledilo HAPŠENJE: Pričao o bombi, pa rekao da se ŠALI!
- Na splitskom aerodromu uhapšen je 75-godišnji putnik koji je u avionu za Beograd rekao da je bomba, pa tvrdio da se šali.
- Avion je ispražnjen, a policija je najavila ponovni pregled putnika i prtljaga pre poletanja.
- Putnici su svedočili da je u let upala policija, dok je avion bio spreman za polazak oko 15.20 časova.
Policijska uprava splitsko-dalmatinska potvrdila je da je na splitskom Aerodromu danas uhapšen 75-godišnji putnik.
Naime, kako je Kurir pisao, do incidenta u avionu koji je leteo na relaciji Split - Beograd došlo je oko 15.25 časova.
Uhapšeni putnik se nalazio u avionu kada je, pre poletanja, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali.
- Avion je ispražnjen i biće ponovo pregledan pre poletanja, a obaviće se i ponovni pregled putnika i prtljaga - navodi se u policijskom saopštenju.
Putnici svedočili o hapšenju
- Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u uniformama, a neki u civilu. Kroz prozor sam video policijsko vozilo pored aviona - rekao je za Dnevnik.hr, jedan od putnika i dodao: "On je sedeo u 3. ili 4. redu.
Kako je putnik dodao, a kako mu je rekla stjuardesa, rečeno mu je "da je spomenuo reč bomba".
Avion je bio na letu po planu u 15.20 časova.
Kurir.rs