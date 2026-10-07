Građani iz brojnih delova Zagreba već drugi dan žale se na intenzivan neprijatan miris koji se širi vazduhom, ali za sada niko sa sigurnošću ne zna odakle dolazi. Miris podseća na trulež i kanalizaciju, navode građani, a najintenzivnije se oseća u naseljima na istoku Zagreba.

Iz Grada Zagreba jutros su poručili da nemaju informacije o tome odakle bi neprijatan miris mogao da dolazi, dok je zamenica gradonačelnika Danijela Dolenec naknadno za Radio Sljeme potvrdila da su kontaktirane gradske kompanije kako bi se utvrdilo o čemu je reč.

Odakle dolazi smrad?

Dolenec je poručila da treba sačekati informacije Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" i Državnog inspektorata kako bi se došlo do konkretnijeg zaključka.

Međutim, kada se Index obratio Zavodu "Dr. Andrija Štampar", stigao je odgovor koji ukazuje na to da ta ustanova nije imala informacije o problemu.

"Nastavni zavod za javno zdravstvo 'Dr. Andrija Štampar' nije upoznat sa informacijama i pritužbama građana o pojavi intenzivnog neprijatnog mirisa koji se tokom jučerašnjeg poslepodneva i večeri osećao u više delova Zagreba", poručili su kratko za Index.

Prema podacima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", vazduh u Zagrebu danas je bio zagađen. Najlošiji kvalitet vazduha zabeležen je upravo na području Maksimira, gde je do 16 časova izmereno 118,3 µg/m³ azot-dioksida, jedinjenja koje nastaje tokom sagorevanja goriva i prisutno je u većim gradovima sa intenzivnim saobraćajem.

Loš kvalitet vazduha

Kvalitet vazduha zbog azot-dioksida ocenjen je kao loš i na mernim stanicama u centru grada, na Trešnjevci, Črnomercu, Vrbanima i kod Jarunskog mosta.

Ranije tokom dana u Kozari Boku najveći problem predstavljao je ozon, čija je koncentracija bila gotovo dvostruko viša od ciljne granice.

Index je poslao upit DHMZ-u kako bi utvrdio da li su ovi podaci povezani sa neprijatnim mirisom koji se oseća u gradu, ali odgovor još nije stigao.

Pojavile su se i sumnje da bi izvor smrada mogao da bude Centralni uređaj za prečišćavanje otpadnih voda u Zagrebu (CUPOVZ), zbog gasova koji nastaju tokom razgradnje kanalizacije i otpadnih voda, a koji bi u slučaju povećane koncentracije mogli da izazovu takav miris.

Gasovi iz postrojenja za otpadne vode?

Reč je, između ostalog, o sumpor-vodoniku (H₂S), amonijaku i merkaptanima, koji se svakodnevno mere na više lokacija u krugu CUPOVZ-a kako bi se pratilo eventualno zagađenje vazduha. Miris ovih gasova može da podseća upravo na trulež na koju se žale građani Zagreba.

Index je zbog toga od Zagrebačkog holdinga zatražio podatke jučerašnjih merenja, kao i informaciju o tome da li je od juče bilo bilo kakvih problema u radu postrojenja. Odgovor još nije stigao.

Pominjala se i Agroproteinka

Ni ekološka udruženja koja je Index kontaktirao u Zagrebu nisu imala odgovor na pitanje šta se događa niti odakle bi neprijatan miris mogao da dolazi.

Prema prijavama čitalaca sa istoka Zagreba, kao jedan od mogućih izvora pominjala se i kompanija Agroproteinka, povezana sa hrvatskim ministrom spoljnih i evropskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom.

Kompanija se bavi preradom biorazgradivog otpada, zbog čega su pojedini građani posumnjali da miris dolazi iz njenog pogona na Strojarskoj cesti u Sesvetskom Kraljevcu. Iz Agroproteinke su, međutim, takvu mogućnost odbacili.

"S obzirom na ogroman prostor na kojem se osećaju neprijatni mirisi, kao i činjenicu da redovno ulažemo u najsavremenije tehnologije kojima se smanjuje mogućnost pojave neprijatnih mirisa čak i u krugu pogona, Agroproteinka d.d. nema nikakve veze sa ovim događajem", poručili su iz kompanije za Index.

Mogući uzrok "blokiranje" vazduha

Dok se čekaju konkretnije informacije nadležnih institucija, klimatolog Branko Grisogono ponudio je moguće objašnjenje za pojavu neprijatnog mirisa tokom poslednja dva dana.

Grisogono je za Jutarnji list objasnio da bi uzrok mogao da bude dugotrajni atmosferski "blocking", odnosno svojevrsno blokiranje strujanja vazduha koje pogoduje zadržavanju i nagomilavanju zagađujućih materija pri tlu.

"Imamo sve više velikih automobila, proizvodimo sve više i više otpada, a nemamo infrastrukturu koja bi to pratila. Nema dovoljno političke volje da se reše ključne stvari za nove generacije", poručio je Grisogono.