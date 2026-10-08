Požar u stanu na trećem spratu u Splitu, zapalila se baterija električnog bicikla
Hrvatska
ZAPALILA SE BATERIJA ELEKTRIČNOG BICIKLA! Izbio požar u stambenoj zgradi u Splitu
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U sredu je izbio požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Tršćanskoj ulici u Splitu nakon što se zapalila baterija električnog bicikla. Splitski vatrogasci su izašli na teren.
Prema podacima Županijskog vatrogasnog centra, poziv je primljen u 14:01 časova. Na lice mesta poslato je šest pripadnika Javne vatrogasne jedinice Split i jedno vatrogasno vozilo.
Zvanični izveštaj nije dao informacije o povređenima niti obimu materijalne štete. Požari koji uključuju litijum-jonske baterije, poput onih koje se koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja toplote, mogućnosti širenja požara i oslobađanja štetnih gasova.
(Kurir.rs/Dalmacija Danas)
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