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U sredu je izbio požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Tršćanskoj ulici u Splitu nakon što se zapalila baterija električnog bicikla. Splitski vatrogasci su izašli na teren.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog centra, poziv je primljen u 14:01 časova. Na lice mesta poslato je šest pripadnika Javne vatrogasne jedinice Split i jedno vatrogasno vozilo.

Zvanični izveštaj nije dao informacije o povređenima niti obimu materijalne štete. Požari koji uključuju litijum-jonske baterije, poput onih koje se koriste u električnim biciklima, mogu biti posebno opasni zbog brzog razvoja toplote, mogućnosti širenja požara i oslobađanja štetnih gasova.

(Kurir.rs/Dalmacija Danas)

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