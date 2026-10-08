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U sredu je izbio požar u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Tršćanskoj ulici u Splitu nakon što se zapalila baterija električnog bicikla. Splitski vatrogasci su izašli na teren.

Prema podacima Županijskog vatrogasnog centra, poziv je primljen u 14:01 časova. Na lice mesta poslato je šest pripadnika Javne vatrogasne jedinice Split i jedno vatrogasno vozilo.