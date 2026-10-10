Hrvatska
UČENIK PRETIO DA ĆE NAPRAVITI MASAKR U ŠKOLI! Drama u Rijeci, intervenisala policija
- Policija je intervenisala u Srednjoj ekonomskoj školi u Rijeci nakon prijave da je učenik pretio upotrebom oružja.
- Prema nezvaničnim navodima, preko društvenih mreža je devojkama pretio pištoljem i najavio da će 'napraviti masakr'.
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Hrvatska policija intervenisala je u Srednjoj ekonomskoj školi Mije Mirkovića u Rijeci nakon prijave da je jedan učenik pretio upotrebom oružja.
Prema nezvaničnim informacijama, učenik je putem društvenih mreža pretio devojkama pištoljem i najavio da će "napraviti masakr".
Policija je odmah upućena u školu, ali evakuacija učenika nije bila potrebna. Mladić koji je navodno uputio pretnje nije se pojavio na nastavi.
Iz riječke policije potvrdili su da su primili prijavu i da je u toku kriminalistička istraga.
"Primili smo dojavu i u toku je kriminalističko istraživanje. Policijski službenici upućeni su u navedenu školu, kao i službenici nadležni za maloletničku delinkvenciju", saopštili su iz policije.
(Kurir.rs/Index)
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