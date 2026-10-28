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Varaždinska policija završila je istragu protiv dvojice muškaraca starosti 58 i 33 godine, koje sumnjiči za prevaru u privrednom poslovanju i izazivanje stečaja preduzeća, saopštila je danas Policijska uprava varaždinska.

Policija navodi da je 58-godišnjak, kao direktor hrvatske firme, dogovorio isporuku robe jednoj austrijskoj kompaniji, ali robu nikada nije isporučio. Zbog toga je arbitražni sud u Austriji odlučio da hrvatska firma mora da isplati austrijskoj kompaniji 150.000 evra. Međutim, dug nije plaćen ni nakon pokretanja postupka prinudne naplate.

Firma završila u stečaju

Policija sumnja da je 58-godišnjak pokušao da izbegne plaćanje duga tako što je u oktobru 2022. godine izdao blanko zadužnicu u korist porodičnog poljoprivrednog gazdinstva (OPG) kojim upravlja 33-godišnjak. Pritom, prema navodima policije, nije postojao stvarni dug prema tom gazdinstvu.

Mlađi muškarac zatim je aktivirao zadužnicu, zbog čega je blokiran račun firme 58-godišnjaka. Sa računa je potom naplaćeno oko 19.000 evra u korist poljoprivrednog gazdinstva.

Nakon toga firma je završila u stečaju, a austrijska kompanija tokom stečajnog postupka nije uspela da naplati svojih 150.000 evra.