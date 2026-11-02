Drama u Zagrebu
PRIŠUNJAO SE PARKIRANOM "BMW-u", PA UKRAO NOVAC: Prolaznici ga zadržali do dolaska policije
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Juče, oko 17.45 časova, muškarac je ukrao novac iz otključanog, parkiranog automobila marke BMW, kutinskih registarskih oznaka, u Ulici Sveti Duh u zagrebačkoj četvrti Črnomerec.
Vozilo pripada 57-godišnjaku, saopštila je danas zagrebačka policija.
Krađu su primetili prolaznici, koji su uspeli da zadrže muškarca do dolaska policije. Policija je utvrdila da je reč o 56-godišnjaku i privela ga u policijsku stanicu. U toku je kriminalističko istraživanje, navodi se u saopštenju zagrebačke policije.
(Kurir.rs/Index)
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