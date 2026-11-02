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U Otišiću, selu u Dalmatinskoj zagori u blizini Vrlike u kojem žive pripadnici srpske nacionalne manjine, na tablama s nazivom mesta osvanuli su grafiti s kukastim krstom i ušatim "U".

Na putokazu za Stojsavljeviće, Stojanoviće i Petroviće takođe je iscrtano ustaško "U". Prema saznanjima meštana, 31. oktobra oko 17 sati znakovi su bili netaknuti, a uništena signalizacija osvanula je ujutro 1. novembra. Na asfaltu stoji i potpis - Torcida.

Policijskoj postaji Sinj podneta je prijava protiv nepoznatih počinilaca zbog ponovljenog krivičnog dela javnog podsticanja na nasilje i mržnju te oštećenja tuđe stvari (zločin iz mržnje).

U prijavi je navedeno da se ne radi o izolovanom slučaju oštećenja jednog znaka, već da je devastiran i ispisan gotovo svaki saobraćajni znak na potezu od samog ulaza u selo pa sve do centra Otišića.

Na svim tim mestima namerno su iscrtana ustaška obeležja i simboli totalitarnog fašističkog režima. Navedeno je i da se radi o kontinuiranom ponavljanju krivičnih dela motivisanih mržnjom prema pripadnicima srpske nacionalne manjine na području naselja Otišić.

- Ovakvi incidenti se ne mogu posmatrati kao običan vandalizam ili prekršaj protiv javnog reda i mira. Reč je o sistemskom, organizovanom i namernom zastrašivanju, nesnošljivosti i javnom podsticanju na mržnju usmerenu prema lokalnom stanovništvu i povratnicima pravoslavne veroispovesti na ovom području - navodi se u prijavi.

Prijavu je podneo Jovica Rađen, potpredsednik Veća srpske nacionalne manjine za Grad Vrliku, piše portal srpskog nedeljnika Novosti.

Traži se i pojačavanje redovinih policijskih patrola na području naselja Otišić, s posebnim naglaskom na kasne večernje i noćne sate, radi preventivne zaštite građana, njihove imovine i javne infrastrukture.