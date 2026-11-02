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Policija je pre dve nedelje dobila obaveštenje zdravstvene ustanove u Zagrebu da su u organizmu deteta ranog uzrasta pronađeni kanabinoidi, objavio je danas portal Kronike Velike Gorice.

Nakon istrage uhapšeni su 26-godišnji muškarac i 25-godišnja žena, članovi detetove porodice. Policija ih sumnjiči za povredu prava deteta, ali nije objavila šta im se konkretno stavlja na teret.

Krivična prijava podneta je Opštinskom državnom tužilaštvu za mlade u Velikoj Gorici.

Hrvatski zavod za socijalni rad hitno je doneo odluku da se dete odvoji od porodice. Detalji nisu objavljeni kako bi se zaštitio identitet deteta.

Šta su kanabinoidi?

Kanabinoidi su supstance koje se nalaze u konoplji, a mogu se proizvesti i sintetičkim putem. Među njima su THC, koji izaziva psihoaktivno dejstvo, i CBD, koji nema takvo dejstvo.