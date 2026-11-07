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Riječka policija završila je kriminalističku istragu nad troje državljana Hrvatske zbog sumnje da su pretili i protivpravno lišili slobode 48-godišnjeg muškarca.

Sumnja se da su dvojica muškaraca, od kojih je jedan stariji maloletnik, i 45-godišnja žena napali i zatočili svog poznanika.

Pretili mu, tukli ga i držali zatočenog u dva stana

Prema policijskom izveštaju, 46-godišnji osumnjičeni je u nedelju telefonom uputio više ozbiljnih pretnji 48-godišnjaku, a zatim ga pozvao u stan u centru Rijeke, gde ga je protiv njegove volje zaključao.

U stanu ga je najpre verbalno, a potom i fizički napao, nanevši mu lakše povrede.

U napadu je učestvovala i 45-godišnja osumnjičena, koja je muškarcu takođe pretila i ukrala mu mobilni telefon, prenosi Index.

Nakon toga su ga, bez njegovog pristanka, automobilom odvezli u drugi stan na području Rijeke.

Tamo ga je, kako navodi policija, verbalno i fizički napao treći osumnjičeni, stariji maloletnik.

Držali ga zatočenog celu noć

Osumnjičeni su 48-godišnjaka držali zaključanog u stanu tokom cele noći. Pustili su ga tek sledećeg jutra, nakon što su mu ponovo uputili pretnje.

Po završetku kriminalističke istrage, troje osumnjičenih predato je pritvorskom nadzorniku.

Protiv njih su podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu zbog sumnje da su počinili krivična dela pretnje i protivpravnog lišenja slobode.

Protiv 45-godišnje žene podneta je i dodatna prijava zbog razbojništva.