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Četrdeset dva zatvorenika zagrebačkog zatvora Remetinec odbila su danas da se vrate u sobe nakon boravka na otvorenom, nezadovoljna uslovima smeštaja, zdravstvenom zaštitom i ishranom, a Ministarstvo pravosuđa Hrvatske potvrdilo je da su se vratili na odeljenje nakon razgovora sa službenikom pravosudne policije.

Zatvorenici su, prema navodima Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, odbili da uđu u sobe nakon isteka vremena predviđenog za boravak na otvorenom.

Zagrebački portal Indeks objavio je, pozivajući se na nezvanične informacije, da se zatvorenici hitno premeštaju u druge zatvore kako bi se sprečilo ponavljanje protesta. Ministarstvo to nije potvrdilo, a nije poznato koliko je zatvorenika eventualno premešteno.

Zatvorenici se žale na prenatrpanost, loše uslove smeštaja, hranu i zdravstvenu zaštitu, navodeći da u sobama predviđenim za četiri osobe boravi po deset zatvorenika. Prema pisanju Indeksa, najavili su novi protest ukoliko njihovi zahtevi ne budu ispunjeni.

Ministar pravosuđa Damir Habijan ranije je priznao da je prenatrpanost zatvora činjenica od koje ne treba bežati, navodeći da zatvorski sistem Hrvatske ima oko 4.000 mesta, dok je potrebno oko 5.400.

Kao rešenje najavljena je izgradnja dva modularna zatvora, u Varaždinu i Lipovici-Popovači, ukupnog kapaciteta 300 mesta, ali su rokovi za njihovo otvaranje više puta pomerani. Habijan sada očekuje da budu završeni do proleća 2027. godine.

Sindikat pravosudne policije Hrvatske upozorio je sredinom oktobra da se iz soba iznosi nameštaj kako bi se napravilo mesta za dodatne madrace, dok pojedini zatvorenici spavaju i po hodnicima.

Prema dopisu iz Remetinca upućenom Ministarstvu pre mesec dana, u zatvoru je tada bilo 1.147 zatvorenika. Od 20 predviđenih radnih mesta u zdravstvenoj službi bilo je popunjeno 11, ali je stvarno radilo sedam zaposlenih, dok nijedno od četiri mesta za lekare nije bilo popunjeno.

U izveštaju za 2025. godinu i hrvatska pučka pravobraniteljka upozorila je na loše uslove u Remetincu, navodeći da u sobama od oko 21 kvadratnog metra boravi sedam ili osam zatvorenika, odnosno da svakome pripada između 2,4 i 2,7 kvadratnih metara.

Temperatura u sobama dostiže i 32 stepena, zidovi se ne održavaju, a sanitarni čvorovi nisu dovoljno odvojeni. Odluka Ustavnog suda Hrvatske iz 2009. godine o poboljšanju uslova u Remetincu ni posle 17 godina nije sprovedena.