PIJAN I BEZ DOZVOLE AUTOMOBILOM PROBIO ZID KUĆE! Uleteo ljudima u dnevni boravak, a onda pobegao, bizarna scena u komšiluku (FOTO/VIDEO)
Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu ujutru u mestu Piškorovec, u hrvatskom Međimurju, kada je muškarac, pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita, izgubio kontrolu nad automobilom i udario u porodičnu kuću.
Prema pisanju hrvatskih medija, automobil je nakon udara završio u delu kuće u kojem se nalazi dnevna soba, a snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.
Kako je potvrđeno iz međimurske policije, muškarac koji je upravljao vozilom nije imao vozačku dozvolu, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola.
Nakon što je automobilom udario u kuću, vozač nije sačekao dolazak policije, već je napustio mesto nezgode i udaljio se pešice.
Policija je ubrzo pokrenula potragu, a muškarac je pronađen i uhapšen oko sat vremena nakon incidenta, odnosno oko 10 časova.
Nezgoda se dogodila oko devet sati ujutru, a za sada nema više informacija o eventualnim povredama ukućana niti o visini materijalne štete.
(Kurir.rs/24sata.hr)