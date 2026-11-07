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Neobična saobraćajna nezgoda dogodila se u subotu ujutru u mestu Piškorovec, u hrvatskom Međimurju, kada je muškarac, pod dejstvom alkohola i bez položenog vozačkog ispita, izgubio kontrolu nad automobilom i udario u porodičnu kuću.

Prema pisanju hrvatskih medija, automobil je nakon udara završio u delu kuće u kojem se nalazi dnevna soba, a snimak incidenta ubrzo se pojavio na društvenim mrežama.

Kako je potvrđeno iz međimurske policije, muškarac koji je upravljao vozilom nije imao vozačku dozvolu, a utvrđeno je i da je bio pod dejstvom alkohola.

Nakon što je automobilom udario u kuću, vozač nije sačekao dolazak policije, već je napustio mesto nezgode i udaljio se pešice.

Saobraćajna nezgoda u Međimurju, automobilom probio zid kuće Foto: screenshot FB/eMedjimurje

Policija je ubrzo pokrenula potragu, a muškarac je pronađen i uhapšen oko sat vremena nakon incidenta, odnosno oko 10 časova.

Nezgoda se dogodila oko devet sati ujutru, a za sada nema više informacija o eventualnim povredama ukućana niti o visini materijalne štete.

(Kurir.rs/24sata.hr)

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