Hrvatska
STRAVIČNA NESREĆA U ZAGREBU! Motociklista poginuo u sudaru sa dva automobila, saobraćaj potpuno obustavljen
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15.25 časova dogodila u Froudeovoj ulici u Zagrebu poginuo je motociklista.
Prema informacijama policije, u nesreći su učestvovala dva putnička automobila i motocikl.
Zbog nesreće saobraćaj u Froudeovoj ulici obustavljen je u oba smera i odvija se alternativnim pravcima.
U toku je policijski uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti nesreće.
(Kurir.rs/Index.hr)
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