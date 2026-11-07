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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas oko 15.25 časova dogodila u Froudeovoj ulici u Zagrebu poginuo je motociklista.

Prema informacijama policije, u nesreći su učestvovala dva putnička automobila i motocikl.

Zbog nesreće saobraćaj u Froudeovoj ulici obustavljen je u oba smera i odvija se alternativnim pravcima.

U toku je policijski uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti nesreće.

(Kurir.rs/Index.hr)

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