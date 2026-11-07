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Više od 15 ljudi javilo se Hitnoj pomoći u Novoj Gradišci zbog glavobolje, otežanog disanja i mučnine nakon curenja nafte iz naftovoda JANAF-a na odmorištu Dragalić na autoputu A3. Ovu informaciju potvrdila je gradonačelnica Nove Gradiške Sabina Vlaović.

Naftovod JANAF-a na deonici Sisak - Slavonski Brod oštećen je juče tokom radova na obnovi. Prema ranijem saopštenju JANAF-a, deo radne mašine pao je i oštetio cevovod, nakon čega je nafta curila u kanal iskopan za radove.

Kompanija kaže da je curenje brzo zaustavljeno zatvaranjem ventila i rasterećenjem dela trase, i da su specijalizovane ekipe za popravku odmah poslate na lice mesta. Takođe su rekli da nema opasnosti po stanovništvo ili snabdevanje vodom za piće.

Hrvatske vode: Nema zagađenja površinskih ili podzemnih voda

Prema informacijama Hrvatskih voda, zagađeno je oko 6.000 kvadratnih metara poljoprivrednog zemljišta i približno 600 kvadratnih metara padine i dna potoka Mašić. Hrvatske vode ističu da do sada nije zabeleženo zagađenje površinskih ili podzemnih voda.

Mašićki potok je trenutno bez vode zbog sušne sezone, a zagađenje je uticalo na površinski sloj vegetacije i humus. Najavljene su preventivne mere kako bi se sprečilo moguće dalje širenje zagađenja, uključujući postavljanje zemljanih barijera na vodotoku.

Tim inspekcije zaštite životne sredine Državnog inspektorata takođe je stigao na lice mesta odmah nakon što je obavešten Centar 112. Potvrdili su da se sprovode propisane mere za uklanjanje zagađenja.

„Čitav postupak se sprovodi pod nadzorom tima inspekcije zaštite životne sredine Državnog inspektorata“, saopštio je Inspektorat, najavljujući da će o detaljima obavestiti javnost kada se čišćenje završi.