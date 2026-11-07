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Zavižan, planinski vrh na severnom Velebitu visok više od 1.600 metara, zabeleo se ovih dana.

Prelepe prizore sa planine zabeležio je svojom kamerom Tomislav Pribanić Priba.

Ne zna se gde se završavaju planinski vrhovi, a gde počinju oblaci koji se kovitlaju s maglom.

Sve je mirno i netaknuto, kao okamenjeno snegom i hladnoćom.

Sneg i tišina svuda okolo.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, na Zavižanu je prethodnih dana palo ukupno 14 centimetara snega, prenosi 24 sata. Niske temperature tokom prethodnog vikenda donele su prve snežne pahulje, pa je tako snežni pokrivač zabеlеo osim Zavižana i Platak.

Sutra se na ovom području, prema prognozi DHMZ-a očekuje promenjivo, povremeno i pretežno oblačno vreme, mestimično uz malo kiše. Duvaće umerena, podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 12 do 15 °C.