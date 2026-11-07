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Dvojici višestrukih saobraćajnih prekršilaca, koji su pre nekoliko dana uhvaćeni kako voze bez položenog vozačkog ispita, sudskom odlukom trajno su oduzeta vozila, a izrečene su im i zatvorske i novčane kazne, saopštila je danas policija Primorsko-goranske županije.

Prekjuče popodne, tokom redovne saobraćajne kontrole u riječkom naselju Pećine, zaustavljen je 42-godišnjak koji je upravljao vozilom iako nije imao položen vozački ispit. Utvrđeno je da je reč o višestrukom saobraćajnom prekršiocu.

Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, vozač je uhapšen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Već narednog dana izveden je pred Opštinski sud u Rijeci, koji mu je izrekao kaznu zatvora od 60 dana, uslovno na 12 meseci, dok mu je vozilo trajno oduzeto.

Pijan i bez vozačke dozvole udario u lanac

Veče ranije, u Ružićevoj ulici, zaustavljen je 37-godišnjak koji je, takođe bez položenog vozačkog ispita, upravljao putničkim automobilom pod dejstvom alkohola, sa čak 1,49 promila alkohola u krvi.

Prilikom skretanja preko trotoara u dvorište, automobilom je udario u pokretni metalni lanac u vlasništvu jedne riječke firme i oštetio ga.

Vozač je uhapšen i izveden pred nadležni sud, koji mu je izrekao bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od 32 dana, novčanu kaznu od 1.380 evra i trajno oduzimanje vozila, saopštila je policija.

(Kurir.rs/Index.hr)

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