VOZILI BEZ DOZVOLE, PA OSTALI BEZ AUTOMOBILA Sud im trajno oduzeo vozila, jednom izrečena i zatvorska kazna
Dvojici višestrukih saobraćajnih prekršilaca, koji su pre nekoliko dana uhvaćeni kako voze bez položenog vozačkog ispita, sudskom odlukom trajno su oduzeta vozila, a izrečene su im i zatvorske i novčane kazne, saopštila je danas policija Primorsko-goranske županije.
Prekjuče popodne, tokom redovne saobraćajne kontrole u riječkom naselju Pećine, zaustavljen je 42-godišnjak koji je upravljao vozilom iako nije imao položen vozački ispit. Utvrđeno je da je reč o višestrukom saobraćajnom prekršiocu.
Zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, vozač je uhapšen, a vozilo mu je privremeno oduzeto. Već narednog dana izveden je pred Opštinski sud u Rijeci, koji mu je izrekao kaznu zatvora od 60 dana, uslovno na 12 meseci, dok mu je vozilo trajno oduzeto.
Pijan i bez vozačke dozvole udario u lanac
Veče ranije, u Ružićevoj ulici, zaustavljen je 37-godišnjak koji je, takođe bez položenog vozačkog ispita, upravljao putničkim automobilom pod dejstvom alkohola, sa čak 1,49 promila alkohola u krvi.
Prilikom skretanja preko trotoara u dvorište, automobilom je udario u pokretni metalni lanac u vlasništvu jedne riječke firme i oštetio ga.
Vozač je uhapšen i izveden pred nadležni sud, koji mu je izrekao bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od 32 dana, novčanu kaznu od 1.380 evra i trajno oduzimanje vozila, saopštila je policija.
(Kurir.rs/Index.hr)