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Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Splitu, na raskrsnici Dubrovačke i Velebitske ulice, gde su se sudarili automobil i motocikl, izvestila je Slobodna Dalmacija.

Od siline udara motocikl se zapalio, pa su na mesto nesreće odmah izašli policija, vatrogasci i Hitna pomoć.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su za Slobodnu Dalmaciju da su u nesreći povređene tri osobe. Sve tri su vozilima Hitne pomoći prevezene u Klinički bolnički centar Split na lečenje, a stepen njihovih povreda zasad nije zvanično saopšten.

Na mestu nesreće okupio se veći broj znatiželjnika, dok su vatrogasci gasili zapaljeni motocikl.

Policija trenutno obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti i uzrok sudara. Više detalja o povredama i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka uviđaja.

(Kurir.rs/Index.hr)

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