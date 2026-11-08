ŽESTOK SUDAR AUTOMOBILA I MOTOCIKLA, BUKNUO POŽAR! Troje povređenih hitno prevezeno u bolnicu
Teška saobraćajna nesreća dogodila se u Splitu, na raskrsnici Dubrovačke i Velebitske ulice, gde su se sudarili automobil i motocikl, izvestila je Slobodna Dalmacija.
Od siline udara motocikl se zapalio, pa su na mesto nesreće odmah izašli policija, vatrogasci i Hitna pomoć.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su za Slobodnu Dalmaciju da su u nesreći povređene tri osobe. Sve tri su vozilima Hitne pomoći prevezene u Klinički bolnički centar Split na lečenje, a stepen njihovih povreda zasad nije zvanično saopšten.
Na mestu nesreće okupio se veći broj znatiželjnika, dok su vatrogasci gasili zapaljeni motocikl.
Policija trenutno obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti i uzrok sudara. Više detalja o povredama i okolnostima nesreće očekuje se nakon završetka uviđaja.
(Kurir.rs/Index.hr)