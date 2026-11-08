Hrvatska
ZEMLJOTRES POGODIO JADRANSKO MORE: Potres magnitude 3,5 zabeležen nedaleko od hrvatskog ostrva Palagruža
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Zemljotres magnitude 3,5 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je područje Jadranskog mora u nedelju, 8. novembra 2026. godine, u 20.10 časova.
Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa nalazio se nedaleko od hrvatskog ostrva Palagruža, na koordinatama 42.3603 severne geografske širine i 15.9569 istočne geografske dužine.
Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, hipocentar zemljotresa nalazio se na dubini od oko 10 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Kurir.rs
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