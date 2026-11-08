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Na pružnom prelazu između Štaglinca i Koprivničkih Brega večeras se oko 19 časova dogodila teška saobraćajna nesreća.

Prema prvim informacijama, putnički voz naleteo je na automobil koji je prelazio prugu.

Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći ima povređenih osoba, prenosi ePodravina.

Na mesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe.

Uviđaj u toku

Policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila tačne okolnosti koje su dovele do nesreće.

Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

(Kurir.rs/Index.hr)

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