Na mesto nesreće odmah su upućene hitne službe, dok policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila okolnosti sudara. Više informacija o povređenima očekuje se nakon završetka istrage.
Hrvatska
STRAVIČNA NESREĆA NA PRUŽNOM PRELAZU U HRVATSKOJ! Putnički voz naleteo na automobil, ima povređenih, hitne službe na terenu
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Na pružnom prelazu između Štaglinca i Koprivničkih Brega večeras se oko 19 časova dogodila teška saobraćajna nesreća.
Prema prvim informacijama, putnički voz naleteo je na automobil koji je prelazio prugu.
Prema nezvaničnim informacijama, u nesreći ima povređenih osoba, prenosi ePodravina.
Na mesto nesreće odmah su upućene sve hitne službe.
Uviđaj u toku
Policija obavlja uviđaj kako bi utvrdila tačne okolnosti koje su dovele do nesreće.
Više detalja biće poznato nakon završetka istrage.
(Kurir.rs/Index.hr)
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