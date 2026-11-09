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Automehaničar (41) iz Međimurja, želeći da sazna gde mu je bivša supruga, odnosno da li je prešla državnu granicu sa svojom decom, doveo je trojicu zagorskih policajaca u nevolju, tako da su sva četvorica bila prinuđena da se druže u sudnici Opštinskog suda u Zlataru.

Za tužilaštvo i sud, počinili su krivična dela neovlašćenog korišćenja ličnih podataka i podsticanja na izvršenje ovog krivičnog dela, pa je automehaničar osuđen na godinu dana zatvora zbog podsticanja na kršenje zakona, dok su trojica policajaca dobila uslovne kazne od deset meseci sa trogodišnjim rokom provere. I već su disciplinski kažnjeni zbog teške povrede službene dužnosti.

Bacio je mobilni telefon

Problemi za sve počeli su kada su u proleće 2022. godine međimurski kriminalisti tokom istrage zavirili u mobilni telefon automehaničara i utvrdili da sadrži podatke da je njegova bivša supruga prešla državnu granicu, što su zapravo bili podaci iz Nacionalnog informacionog sistema za upravljanje državnom granicom Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ovo je usledilo nakon incidenta u Policijskoj stanici Čakovec, kada je automehaničar bacio mobilni telefon o zid nakon što je zamoljen da ga otključa.

Kada su saznali koji je od policajaca proverio dotičnu ženu u sistemu, odmah je obaveštena njihova matična Policijska uprava Krapinsko-zagorska, pa su trojica označenih policajaca završila pod lupom svojih kolega i, na osnovu naloga Županijskog suda u Zagrebu, pretraženi su im mobilni telefoni i analizirana je sva komunikacija.

Takođe su saznali koji je od policajaca "izvukao" podatke o prelasku granice i kog datuma, kao i o dva lična vozila, a samo je jedan od policajaca komunicirao sa mehaničarem, koga je poznavao godinama.

- Nisam znao da činim krivično delo. Imao sam zabranu prilaska bivšoj supruzi i komunikacije sa njom, pa sam, kako ne bih prekršio nalog, tražio informacije od policajca. I istina je da sam kontaktirao drugog osumnjičenog (policajca (35) iz Zlatar Bistrice, prim. aut.) da proverim da li su moja bivša žena i njena deca prešli granicu. Poznajemo se deset godina i radili smo zajedno, i bio sam zabrinut za bezbednost svoje dece jer je sudskom odlukom utvrđeno da imam pravo da ih viđam, a bivša žena ih je, prema mojim tadašnjim saznanjima, odvela u inostranstvo. Izuzetno mi je žao što sam policajce doveo u nezavidan položaj jer mi to nije bila namera. Druga dva policajca ne poznajem. Prvi put mi je rekao da nije prešla granicu, a zatim da je sistem zabeležio njen prelazak. Ponavljam, nisam imao loše namere, izvinjavam se svim policajcima. Na kraju je moja majka podnela prijavu da su deca oteta, a ja sam lično otišao u policijsku stanicu da to prijavim, a tokom postupka, policajac koji je postupao, nakon pregleda sistema, rekao mi je da bivša žena prelazi granicu - rekao je automehaničar u svoju odbranu, napominjući da je sve to uradio iz straha za bezbednost svoje dece, a ne da bi naudio bivšoj ženi.

Prijavljena otmica

Policajac koji mu je pomogao sa ovom informacijom naglasio je da je samo želeo da mu pomogne bez ikakve zle namere.

- Od vremena kada smo radili u Slovačkoj, nismo bili u kontaktu do dana kada me je zamolio da proverim njegovu bivšu ženu jer se nije javljala na telefon, a deca su bila sa njom. Takođe mi je rekao da mu niko drugi ne može pomoći. Proverio sam, a zatim sam zamolio još dvojicu kolega da provere jer sam bio na odmoru - rekao je 35-godišnji policajac.

Još jedan policajac je priznao tužilaštvu da je proverio osobu i vozilo, i izrazio kajanje i žaljenje. Takođe je napomenuo da ne misli da će biti štetnih posledica. Međutim, u sudnici je potom izneo drugačiju priču.

- Mislio sam da me je kolega kontaktirao za informacije jer je bio na graničnom prelazu gde nije bilo signala. U oba navrata sam mislio da je to slučaj - tvrdio je 37-godišnji policajac. I u sudnici je odbrana 39-godišnjeg policajca takođe išla u tom pravcu, rekavši da misli da njegov 35-godišnji kolega radi na prelazu gde nema IT opreme niti VHF veze, i da mu nije rekao zašto ga zanima ta osoba i vozilo.

Međutim, sud im nije baš poverovao. Za automehaničara smatraju da "strah za decu" kao razlog za neformalnu proveru prelaska granice nije relevantan jer je u tom slučaju trebalo da izrazi svoje sumnje preko policije ili Službe za socijalni rad, a ne preko poznanika kako bi dobio informacije o kretanju građana, što je privatna i službena tajna.