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Jona Javor Jurčević (22), sin poslanika Hrvatskog Sabora Josipa Jurčevića, optužen je za nasilje nad bivšom devojkom.

Opštinsko državno tužilaštvo u Novom Zagrebu podiglo je krajem septembra optužnicu protiv njega zbog dva krivična dela nasilja u porodici, piše Jutarnji list.

Jurčević se, između ostalog, tereti da je jednu od svojih bivših devojaka, nakon što je raskinula vezu s njim, više puta udarao nasred ulice. Devojka je zadobila povrede leve nozdrve i sluzokože gornje usne.

Jurčević negira optužbe

Tokom ispitivanja Jurčević je negirao da je pretio devojci i da ju je udarao. Tvrdio je da ju je tokom svađe samo odgurnuo u grudi. Iskaze su dala i dvojica njegovih prijatelja koji su bili s njim.

Obojica su osporila verziju događaja koju su iznele devojka i njena prijateljica, koja je takođe bila prisutna.

Jedan od mladića tvrdio je da je devojka uhvatila Jurčevića za leđa, nakon čega se on okrenuo i da mu je tada "slučajno ruka završila u predelu njenog lica".

Drugi je tvrdio da između njih nije bilo nikakvog fizičkog kontakta.

Tužilaštvo nije poverovalo njihovim iskazima i na osnovu ostalih dokaza zaključilo je da su oni usmereni na izbegavanje Jurčevićeve krivične odgovornosti.

Devojka tvrdi da ju je udarao 15 minuta

Devojka je ispričala da je raskinula vezu s Jurčevićem, nakon čega joj je on uporno slao poruke i uznemiravao je.

Prema njenom iskazu, te večeri presreo je nju i njenu prijateljicu nasred ulice.

Prijateljicu je pljunuo, dok je nju otvorenim dlanovima naizmenično udarao po licu oko 15 puta. Navela je da je incident trajao približno 15 minuta.

Devojke su odmah nakon događaja pozvale policiju. Žrtva je pregledana u policijskim prostorijama, gde su joj utvrđene povrede nastale udarcima tupim predmetom.

Tužilaštvo za Jurčevića traži jedinstvenu kaznu zatvora od godinu i 11 meseci.

Prema predlogu, devet meseci proveo bi u zatvoru, dok bi preostalih godinu i dva meseca bilo uslovno, uz rok provere od tri godine.

Predložena je i bezbednosna mera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja bivše devojke u trajanju od tri godine.

Ranije osuđivan zbog nasilja i droge

U optužnici se navodi da je Jurčević i ranije osuđivan. Opštinski krivični sud u Zagrebu osudio ga je u junu 2024. godine zbog krivičnog dela povezanog s drogom na 11 meseci zatvora, ali mu je kazna zamenjena radom u javnom interesu.

Pošto nije izvršavao tu obavezu, završio je u zatvoru, gde je boravio od 15. februara do 18. oktobra 2025. godine.

U Italiji je u januaru 2025. osuđen zbog nezakonitog posedovanja i nabavljanja droge za ličnu upotrebu na uslovnu kaznu zatvora od godinu i deset meseci.

U novembru 2023. godine nepravosnažno je osuđen zbog učešća u napadu na jednog od učesnika zagrebačke Parade ponosa.

Grupa muškaraca tada je učesniku oduzela zastavu duginih boja, a Jurčević ju je, prema presudi, zapalio uz pomoć spreja.

Krajem 2024. godine pravosnažno je osuđen i zbog nasilja nad sestrom, godinu dana starijom od njega, koju je ošamario u porodičnoj kući. Zbog toga mu je izrečena zabrana približavanja.

Osumnjičen i za pokušaj iznude 5.000 evra

Poslednji slučaj zbog kojeg se našao pod istragom dogodio se u februaru 2026. godine, prenosi Jutarnji list.

Prema sumnjama policije, Jurčević je s još dvojicom muškaraca učestvovao u pokušaju iznude 5.000 evra od 21-godišnjaka.

Sumnja se da je zajedno sa 28-godišnjakom upao u kuću mladića i napao njegove roditelje.