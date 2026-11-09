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Suđenje Robertu Rederu, optuženom za ubistvo svoje supruge, Maje Cvitanović Reder, nastavljeno je pred Županijskim sudom u Osijeku, uz iskaze veštaka medicinske i biološke struke.

Ni telo žrtve, niti oružje korišćeno u zločinu, nikada nisu pronađeni. Podsetimo, u septičkoj jami porodične kuće u kojoj je par živeo pronađena su stopala (levo i desno), dva prsta i fragmenti kože. DNK analiza je potvrdila da ti ostaci pripadaju žrtvi.

Veštak medicinske struke, vanredni profesor dr Boris Dumenčić, objasnio je da raščlanjivanje tela može ostaviti biološke tragove na mestu gde je došlo do razdvajanja delova tela.

Maja Cvitanović Reder i Robert Reder Foto: Facebook

- Ti biološki tragovi ne moraju nužno biti rasuti na širokom prostoru; mogu se naći u ograničenom prostoru, koji otprilike odgovara površini koju je zauzimalo samo telo. Kao paralelu, možemo uzeti u obzir biološke tragove koji ostaju na stolu za obdukciju tokom vršenja obdukcije - naveo je veštak.

Odgovarajući na pitanje Rederovog branioca, Vladimira Burića, dodao je da takvi biološki tragovi mogu uključivati krv, fragmente kostiju ili manje delove telesnog tkiva i organa.

Takođe je napomenuo da se razdvajanje delova tela moglo izvesti običnim kuhinjskim nožem, bez potrebe za upotrebom testere, sekire, satare ili sličnog alata.

- Što se tiče pronađenih delova tela, konkretno stopala, mogu reći da je ono najverovatnije odvojeno od tela upotrebom kuhinjskog noža. Na to ukazuju makroskopske karakteristike kože na stopalu, koje isključuju mogućnost upotrebe motorne ili ručne testere, satare ili sekire - izjavio je vanredni profesor dr Dumenčić.

Odgovarajući na konkretno pitanje branioca, dodao je da bi sečenje tela preminule osobe, u ovom slučaju stopala, neminovno dovelo do gubitka krvi u količini od 600 mililitara do jednog litra. Tužilac Davor Petričević postavio je pitanje da li bi situacija bila drugačija ukoliko bi do raščlanjivanja došlo nekoliko dana nakon smrti.

- Hipotetički, mogu reći da bi u takvom slučaju biološki tragovi bili manje obimni - odgovorio je veštak. Odgovarajući na pitanje sudije Biljane Đilas, dodao je da i podloga na kojoj je izvršeno komadanje tela utiče na to kakvi će biološki tragovi ostati.

- Ukoliko se koristi neka vrsta plastificiranog pokrivača, on sprečava prodiranje bioloških tragova u podlogu ispod njega, bilo da je reč o parketu, tepihu ili nekoj drugoj vrsti površine - objasnio je Dumenčić, na šta je Burić uložio prigovor.

Maja Cvitanović Reder Foto: Facebook

- Prigovor se zasniva na činjenici da bi, prilikom sečenja mišićnog tkiva i tetiva, sitni delovi tog tkiva neizbežno dospeli na okolne površine; stoga je nemoguće da tragovi budu tako oskudni kao što je opisano.

- Pogotovo ako se uzme u obzir da su sečene kosti i koštana srž, kao i drugi delovi tela, pa bi na mestu zločina morali ostati bar mikroskopski tragovi toga - naveo je Burić. Veštak je odgovorio da se ovde može povući paralela sa obdukcijom, postupkom tokom kojeg ne dolazi do prskanja ili rasipanja bioloških tragova.

Starost tragova se ne može utvrditi

Svedočila je i Marijana Macan, veštak biološke struke iz Centra za forenzička ispitivanja "Ivan Vučetić". Burić ju je upitao može li se izjasniti o obimu tragova pronađenih na mestu zločina.

- Moj zadatak je da odgovorim na sva pitanja navedena u nalogu Državnog tužilaštva. Ne mogu da odgovaram na hipotetička pitanja, niti sam u mogućnosti da dam odgovor na pitanje ove prirode - izjavila je veštakinja. Dodala je da, prema akreditovanoj metodologiji koja se primenjuje u Centru "Ivan Vučetić", nije moguće proceniti starost pronađenih tragova.

- Metode poput spektrometrije i sličnih tehnika ne koriste se u našem Centru; one spadaju u domen naučnih istraživanja, a ne u rutinsku forenzičku praksu, i ne planiramo njihovo uvođenje u skorije vreme - rekla je Macan. Odgovarajući na pitanje tužioca Petričevića, veštak je navela da su na beloj sijalici pronađeni tragovi nalik krvi, koji su se poklapali sa DNK profilom Maje Cvitanović Reder.

Maja Cvitanović Reder Foto: Facebook

- Štaviše, iako na druga dva analizirana noža nisu uočeni vidljivi tragovi, sa svakog od njih su zasebno uzeti brisevi, čime je utvrđen DNK profil Roberta Redera. Tragovi koji pripadaju okrivljenom mogli su nastati usled uobičajene upotrebe tih noževa.

- Na preostalim predmetima iz paketa 10 nisu pronađeni nikakvi relevantni biološki tragovi. Ne mogu da odgovorim zašto tragovi nisu pronađeni, jer je to hipotetičko pitanje; može postojati više razloga, od toga da jednostavno nisu otkriveni, preko mogućnosti da nikada nisu ni postojali, pa sve do toga da su uklonjeni - odgovorila je veštak.

Navela je da je moguće u potpunosti ukloniti tragove sa oružja ili alata korišćenog za izvršenje krivičnog dela, mada to zavisi od faktora kao što su vrsta oružja ili alata, materijal od kojeg su izrađeni, kao i konkretan metod čišćenja koji je primenjen. Ipak, naglasila je da i to ostaje u domenu čiste hipoteze.