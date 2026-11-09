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Policija je na graničnom prelazu Rupa uhapsila 42-godišnjeg državljanina Bugarske, osumnjičenog za niz prevara kojima je od starijih osoba uzeo više od 66.000 evra.

Muškarac je zaustavljen u petak dok je automobilom sa bugarskim registarskim oznakama pokušavao da napusti Hrvatsku. Za njim je Policijska stanica Beli Manastir ranije raspisala potragu zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela prevare.

Uhapšen nakon prevara na području Rijeke

Prilikom pretresa vozila, koji je obavljen po nalogu Županijskog suda u Rijeci, policajci su pronašli veću količinu novca i predmete koji se dovode u vezu sa krivičnim delima.

Muškarac je uhapšen zbog sumnje da je istog jutra prevario 81-godišnju ženu sa područja Matulja.

Istražitelji sumnjaju da je 42-godišnjak telefonom pozvao ženu, predstavio se kao lekar i rekao joj da je njena ćerka stradala u saobraćajnoj nesreći.

Za hitnu operaciju zatražio je 10.000 evra. Iako mu je žena odgovorila da nema toliko novca, prevarant je došao na njenu adresu i od nje preuzeo 4.000 evra.

Istog jutra je na identičan način prevario i 90-godišnju ženu sa područja Grobnika, od koje je za navodno lečenje bliske osobe takođe uzeo 4.000 evra.

Ranije prevare u Slavoniji i Baranji

Osumnjičeni je potom predat policiji u Osječko-baranjskoj županiji. Tamošnja kriminalistička istraga povezala ga je sa šest krivičnih dela prevare počinjenih od 14. oktobra do 3. novembra.

Prema sumnjama policije, 14. oktobra je u Osijeku prevario 84-godišnju ženu za 6.000 evra, lažno joj predstavivši da je njenoj ćerki potrebna operacija slomljene noge.

U Donjem Miholjcu je 21. oktobra na isti način od 77-godišnje žene uzeo 10.000 evra, dok je još jednu ženu iz Osijeka 19. oktobra oštetio za 13.150 evra.

Nakon toga je na području Baranje u jednom danu prevario dve osobe i uzeo im ukupno 27.200 evra, a početkom novembra još jednoj osobi uzeo je 4.550 evra.

Ukupna materijalna šteta nastala ovim krivičnim delima procenjuje se na 66.250 evra.

Nakon završetka kriminalističke istrage, 42-godišnji bugarski državljanin predat je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.