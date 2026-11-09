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Ministarstvo zdravlja Hrvatske zatražilo je hitno utvrđivanje odgovornosti zbog smrti mladića u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu i izrazilo saučešće porodici. Navode da je Ministarstvo tek danas primilo prijavu događaja sa smrtnim ishodom i da od Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, zahtevaju hitan izveštaj o svim okolnostima slučaja, kao i odgovore na pitanje zašto nisu ranije obavešteni.

"Prizori brutalnog postupanja prema vezanom i bespomoćnom pacijentu predstavljaju nedopustivo kršenje osnovnih načela humanosti, dostojanstva, medicinske etike i profesionalnosti", navodi se u saopštenju.

"Jednako zabrinjava činjenica da je Ministarstvo zdravlja prijavu o neželjenom događaju primilo tek danas, iako je reč o događaju sa smrtnim ishodom. Podsećamo da je Pravilnikom o standardima kvaliteta zdravstvene zaštite i načinu njihove primene (NN 79/11), tačkom 2.3. standarda bezbednosti pacijenata i osoblja, propisana obaveza direktora, odnosno odgovornog lica, da Ministarstvo odmah obavesti o neočekivanom neželjenom događaju", navode iz Ministarstva i postavljaju pitanje ko je znao za događaj i zašto Ministarstvo nije blagovremeno obavešteno.

Zahtevaju hitan i sveobuhvatan izveštaj Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, o svim okolnostima događaja, postupanju uprave, blagovremenosti prijavljivanja i nadzoru nad radom ustanove.

"Odgovornost ne sme da se zaustavi samo na neposrednim učesnicima događaja. Mora se ispitati odgovornost direktora, uprave bolnice i svih odgovornih lica, ali i osnivača u okviru njegovih zakonskih ovlašćenja i obaveza. Osnivač ne može biti izuzet od pitanja sopstvene odgovornosti za nadzor nad radom ustanove", navodi se u saopštenju.

Pozivaju "Grad Zagreb da bez odlaganja preuzme odgovornost koja proizlazi iz njegove uloge osnivača, sprovede hitno i temeljno ispitivanje postupanja uprave bolnice i preduzme sve mere iz svoje nadležnosti".

"Očekujemo konkretne odgovore. Neprihvatljivo je da se nakon ovako tragičnog događaja odgovornost prebacuje s jednih na druge ili da se javnost zadovoljava formalnim objašnjenjima."

Iz Ministarstva poručuju da će insistirati na potpunom rasvetljavanju slučaja, utvrđivanju individualne i upravljačke odgovornosti, kao i preduzimanju svih zakonom predviđenih mera.