MINISTARSTVO TRAŽI HITNU ISTRAGU ZBOG SMRTI MLADIĆA! Oglasili se zbog jezivih snimaka na kojima osoblje brutalno postupa prema vezanom pacijentu
Ministarstvo zdravlja Hrvatske zatražilo je hitno utvrđivanje odgovornosti zbog smrti mladića u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu i izrazilo saučešće porodici. Navode da je Ministarstvo tek danas primilo prijavu događaja sa smrtnim ishodom i da od Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, zahtevaju hitan izveštaj o svim okolnostima slučaja, kao i odgovore na pitanje zašto nisu ranije obavešteni.
"Prizori brutalnog postupanja prema vezanom i bespomoćnom pacijentu predstavljaju nedopustivo kršenje osnovnih načela humanosti, dostojanstva, medicinske etike i profesionalnosti", navodi se u saopštenju.
"Jednako zabrinjava činjenica da je Ministarstvo zdravlja prijavu o neželjenom događaju primilo tek danas, iako je reč o događaju sa smrtnim ishodom. Podsećamo da je Pravilnikom o standardima kvaliteta zdravstvene zaštite i načinu njihove primene (NN 79/11), tačkom 2.3. standarda bezbednosti pacijenata i osoblja, propisana obaveza direktora, odnosno odgovornog lica, da Ministarstvo odmah obavesti o neočekivanom neželjenom događaju", navode iz Ministarstva i postavljaju pitanje ko je znao za događaj i zašto Ministarstvo nije blagovremeno obavešteno.
Zahtevaju hitan i sveobuhvatan izveštaj Grada Zagreba, kao osnivača bolnice, o svim okolnostima događaja, postupanju uprave, blagovremenosti prijavljivanja i nadzoru nad radom ustanove.
"Odgovornost ne sme da se zaustavi samo na neposrednim učesnicima događaja. Mora se ispitati odgovornost direktora, uprave bolnice i svih odgovornih lica, ali i osnivača u okviru njegovih zakonskih ovlašćenja i obaveza. Osnivač ne može biti izuzet od pitanja sopstvene odgovornosti za nadzor nad radom ustanove", navodi se u saopštenju.
Pozivaju "Grad Zagreb da bez odlaganja preuzme odgovornost koja proizlazi iz njegove uloge osnivača, sprovede hitno i temeljno ispitivanje postupanja uprave bolnice i preduzme sve mere iz svoje nadležnosti".
"Očekujemo konkretne odgovore. Neprihvatljivo je da se nakon ovako tragičnog događaja odgovornost prebacuje s jednih na druge ili da se javnost zadovoljava formalnim objašnjenjima."
Iz Ministarstva poručuju da će insistirati na potpunom rasvetljavanju slučaja, utvrđivanju individualne i upravljačke odgovornosti, kao i preduzimanju svih zakonom predviđenih mera.
"Dostojanstvo, bezbednost i život svakog pacijenta moraju biti apsolutni prioritet zdravstvenog sistema", zaključuje se u saopštenju.
(Kurir.rs/Dnevnik.hr)