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U rešenju o sprovođenju istrage smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, navode se imena četvorice medicinskih tehničara osumnjičenih za teško ubistvo, i još petoro zaposlenih u bolnici s kojima je policija razgovarala o događaju, te četiri doktorke čije su pisane izjave pribavljene tokom kriminalističkog istraživanja.

Zbog izuzetnog interesovanja javnosti te s obzirom na to da je reč o slučaju nasilja u ustanovi gde su smešteni i najranjiviji u društvu, zagrebački Index objavljuje sve ključne podatke iz rešenja tužilaštva u Zagrebu u kojem se opisuju dosad prikupljeni dokazi, iskazi osoblja i sadržaj snimka nadzorne kamere, uključujući i imena osumnjičenih i njihovih kolega koji se spominju u istrazi.

Važno je naglasiti da se osobe u rešenju ne spominju sve u istom svojstvu. Četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubistvo posebno ranjive osobe.

Ostali zaposleni navode se u dokumentu jer su bili prisutni na mestu događaja ili su dali izjave.

Foto: screenshot X

Ko su četvorica osumnjičenih?

Pod istragom su četvorica medicinskih tehničara. Reč je o Matiji Vragoviću (1994.), Noi Hrenaru (2004.), Mladenu Lončaru (1974.) i Ivanu Brliću (1998.). Njih četvorica sumnjiče se da su 21. oktobra, toekom sputavanja Periša na bolničkom krevetu, primenili nasilje koje je dovelo do njegove smrti.

Periš je bio delimično vezan kaiševima za krevet, a osumnjičeni su toekom njegovog sputavanja primenjivali silu. U formalnom opisu osnovane sumnje dvojica se terete da su mu jastuk pritiskali preko lica i vrata, onemogućavajući mu nesmetano disanje. Trojica se terete za udarce šakama i laktom u glavu, a dvojica za držanje ruku i pritiskanje u području trbuha. U dokumentu se navodi i pritiskanje Periševog vrata kolenima.

Državno tužilaštvo smatra da postoji osnovana sumnja da su svojim postupanjem počinili teško ubistvo posebno ranjive osobe.

Što se vidi na snimku?

Ključan dokaz u istrazi je video-zapis bolničke nadzorne kamere u sobi 11A u kojoj je bio Kristian Josip Periš.

Na snimku, koji u međuvremenu kruži mrežama i prikazuje približno osam i po minuta postupanja prema Perišu, ukupno se pojavljuje devet osoba iz medicinskog osoblja. Snimak sugeriše da je jedna od njih doktorka.

Većina onih koji se vide na snimku nalazi se u prostoriji tokom gotovo celog zabeleženog događaja, neki se na snimku u prostoriji vide deo vremena, dok se jedna žena zadržava vrlo kratko, barem u delu zbivanja koji je obuhvaćen snimkom.

Snimak prikazuje Periša na bolničkom krevetu, okruženog zaposlenima u bolnici. U jednom trenutku čini se kako viče, nakon čega mu osoblje stavlja jastuk preko glave.

Trenutak stavljanja jastuka na Periševu glavu

Prema analizi snimka, jastuk se na njegovoj glavi nalazi oko sedam i po minuta od ukupno približno osam i po minuta snimka. Nema ga toekom početnih manje od 30 sekundi, kao ni tokom završnog dela snimka, dužeg od 30 sekundi, kada osoblje uočava da Periš više ne daje znakove života i započinje reanimaciju. Na snimku su vidljivi i udarci šakom i laktom te pritisak kolenom na područje vrata.

Periš se tokom trajanja snimka trza, a otprilike na sedam minuta i 15 sekundi videa, potpuno se umiruje. Medicinari mu i dalje pritiskaju telo, od glave do nogu.

Nakon osmog minuta shvataju da je bez svesti i manje od deset sekundi kasnije počinju s reanimacijom.

Foto: screenshot X

Tvrdili da je Periš pokušao da ih ugrize, to se na snimku ne vidi

Index je ranije objavio delove iskaza medicinskog osoblja o kobnoj intervenciji. Prema tim iskazima, Periš je vikao, otimao se, pljuvao i pokušavao da ih ugrize. Međutim, na dostupnom snimku nije vidljivo da pokušava da ujede nekog od njih.

Jedna od medicinskih sestara ispričala je da je pomagala kolegama pridržavajući Periševe noge kako bi mogli da ga vežu. Navela je i da je druga medicinska sestra ušla u prostoriju i dala mu injekciju lekova. Potvrdila je da su kolege tokom postupanja udarali Periša i pritiskali mu jastuk na glavu, nakon čega je izgubio svest pa su započeli pokušaji reanimacije.

Jedan od medicinskih tehničara izjavio je da se Periš sve vreme trzao i da je pokušavao da mu umiri noge. Drugi je opisivao Periševo vikanje, pretnje i pljuvanje te tvrdio da je pokušavao da ugrize osoblje. Stavljanje jastuka na pacijentovu glavu opisao je kao "nepisanu proceduru" kojom se, prema njegovim rečima, pokušalo da se spreči ozleđivanje pacijenta i osoblja. Nije, međutim, jasno kako bi se postupanje koje može ugroziti disanje pacijenta moglo smatrati prihvatljivom procedurom.

Hronologija poslednjeg dana Periševog života Sreda, 21. oktobar 2026. Oko 14 sati Porodica poziva policiju, Periš je rastrojen. Član porodice dojavio je da je Periš u psihički rastrojenom stanju s paranoidnim mislima. Na adresu dolaze službenici VII policijske stanice Zagreb. Oko 14.15 Porodica zove Hitnu pomoć, Perišu je stanje sve gore Traže hitnu medicinsku pomoć zbog pogoršanja stanja. Periš je primljen na psihijatriju Klinike Sveti Ivan u Jankomiru. 15:23 Prva policijska intervencija u bolnici, Periš nije agresivan Kada policija razgovara s dežurnom doktorkom, Periš već mirno sedi na klupici, ne pruža otpor i nije agresivan. Oko 17 Druga intervencija policije: Periš je vezan za krevet Policija zatiče Periša već vezanog za krevet, vidno ošamućenog i dezorijentisanog. od 20.02 do 20.12 Periša guše jastukom, stavljaju mu kolena na vrat Prema snimku video-nadzora, Periš leži vezan kaišem za noge, ruke i grudi. Trojica tehničara pritiskaju ga prema krevetu, jedan mu pritiska ice, drugi stavlja jastuk na glavu, a dvojica mu kolenima pritiskaju vrat. Prema izveštaju, pritisak se nastavlja i pošto je prestao da pruža otpor. Između 20.30 i 22 Proglašena smrt nakon neuspešne reanimacije

Petoro zaposlenih policiji neposredno opisivalo događaj

Policija je obavila razgovor sa petoro zaposlenih koji su bili na licu mesta. Oni su opisivali kako je Matija Vragović stavio jastuk na Periševu glavu i kako su ostali osumnjičeni sudelovali u nasilnom postupanju, uključujući udarce i pritiskanje jastuka.

Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu Foto: screenshot X

Policija pribavila i izjave četiri lekara

U rešenju se navodi da je policija od direktorke bolnice Majde Grah pribavila protokol o trajnom praćenju Periševog stanja.

Prema policijskim beleškama, Silvana Jelavić bila je dežurna doktorka hitnog prijema s kojom su policajci razgovarali tokom prve intervencije 21. oktobra, oko 15:23. Periša su tada zatekli kako sedi na klupici, bez agresivnog ponašanja ili pružanja otpora. Rekao im je da se boji da se vrati u bolnicu jer su ga, prema njegovim tvrdnjama, ranije gušili i vezali za krevet. Nakon razgovora i primene terapije situacija se smirila.

Tokom druge intervencije, oko 17 sati, policija je razgovarala s Lucijom Mance Šenjug, koja je navela da je Periš smiren, vezan za krevet i da ne preti osoblju. Policajci su ga zatekli ošamućenog i dezorijentisanog.

Iz dostupne dokumentacije ne može se utvrditi je li bilo ko od četiri lekara bio prisutan tokom kobnog sputavanja.

Rezultati obukcije: Kako je umro

Preliminarni nalazi obdukcije navode da su na Periševom telu uočeni krvni podlivi, oguljotine i druge ozlede. Utvrđeni su i prelomi rebara kao i edem pluća i mozga. U trenutku donošenja rešenja konačan uzrok smrti još nije bio utvrđen jer su bila potrebna dodatna veštačenja.

Nadzor u bolnici pokrenut dan posle smrti, snimak pregledan tek dve nedelje kasnije?!