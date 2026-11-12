TRAGEDIJA U SPLITU, PREMINULO DETE (3) Umrlo u bolnici nakon kobnog pada
- Dete od tri godine preminulo je u splitskoj bolnici nakon što je jutros pronađeno povređeno u centru Splita.
- Prema prvim informacijama, zadobilo je teške povrede glave, a u bolnicu je dovezeno bez znakova života.
- Policija navodi da su povrede posledica pada, dok okolnosti incidenta još nisu poznate.
Dete koje je jutros pronađeno povređeno u centru Splita preminulo je u splitskoj bolnici.
Policija je oko 7:10 primila prijavu o povređenom detetu, nakon čega su radnici hitne medicinske pomoći odvezli dete u splitsku bolnicu radi ukazivanja medicinske pomoći.
Indeks nezvanično saznaje da je dete imalo tri godine i da je zadobilo teške povrede glave.
"Dete je dovezeno u bolnicu bez znakova života"
"Dete je dovezeno u splitsku bolnicu bez znakova života. Odmah su preduzete mere reanimacije, ali uprkos svim naporima medicinskog tima, nažalost, dete je proglašeno mrtvim", rekli su za Indeks iz splitske bolnice.
Prema prvim informacijama iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave, povrede su posledica pada. Okolnosti pada još nisu poznate.
Policija će izvršiti uviđaj na licu mesta i sprovesti kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve okolnosti incidenta.
(Kurir.rs/Index)