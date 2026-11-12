Kristijan Josip Periš (32), koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici "Sveti Ivan" u Zagrebu, gde su četvorica medicinskih tehničara osumnjičena za njegovo teško ubistvo.

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Nakon skupova zbog smrti Kristiana Josipa Periša (32) u Psihijatrijskoj bolnici na zagrebačkom Jakomiru, koji su za subotu u podne najavljeni u Zagrebu i Splitu, oproštajni skup od preminulog bivšeg sportiste, komemorativno okupljanje najavila je danas i porodica za 21. novembar na centralnom gradskom Trgu bana Jelačića.

"Porodica će danas kao organizator prijaviti nadležnim telima mirno okupljanje komemorativne prirode radi oproštaja od pokojnog Kristijana Josipa Periša i to na Trgu bana Jelačića u blizini fontane Manduševac za dan 21.novembar 2026. u 18:30 sati. Biće obezbeđeni redari i sve sto je nužno za mirno okupljanje", potvrdio je za Jutarnji list advokat Leon Zrnić.

Skupovi u Zagrebu i Splitu

Ranije najavljeni skupovi studentske inicijative "Vrijeme je za promjene" biće održani u Zagrebu i Splitu u podne, 14. novembra, na zagrebačkom Cvjetnom trgu, odnosno Voćnom trgu u Splitu. Skupovi će biti održani pod nazivom "Osam minuta tišine".

Slučaj 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša, koji je 21. oktobra preminuo u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan" na zagrebačkom Jankomiru, otvorio je ozbiljna pitanja o postupanju zdravstvenog osoblja i odgovornosti bolničkog sistema.

Periš je u Psihijatrijsku bolnicu stigao u pratnji hitne pomoći, nakon što je njegova porodica zatražila pomoć zbog njegova zdravstvenog stanja.

Prema snimkama videonadzora iz bolničke sobe i dosad objavljenim informacijama iz istrage, tokokm intervencije medicinski tehničari fizički su ga svladavali, pritiskali mu glavu jastukom, udarali i pritiskali koljenima, nakon čega je izgubio svest i preminuo uprkos pokušajima reanimacije.

Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu. Foto: Printscreen

Četvorica medicinskih tehničara je uhapšena zbog sumnje na teško ubistvo posebno ranjive osobe, a dobili su i vanredne otkaze.

Porodica je dva dana nakon njegove smrti podnela krivičnu prijavu zbog sumnje na nesavesno lečenje, dok su naknadno otvorena i pitanja o postupanju uprave bolnice i kašnjenju u obaveštavanju policije i Ministarstva zdravstva.

Zdravstvena inspekcija saopštila je ranije danas da je utvrđeno "niz propusta" u ovom slučaju, ali i da će utvrđivanje okolnosti smrti Periša biti nastavljeno.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević saopštio je ranije danas da je direktorka Klinike za psihijatriju podnela ostavku.