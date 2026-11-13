OBEĆAVALA NASLEDSTVO, PA UZIMALA NOVAC: Žena nsamarila više od 40 ljudi i oštetila ih za 130.000 evra - Sve prebacivala na račun u inostranstvo
- Policija u Hrvatskoj sumnjiči 57-godišnjakinju da je lažnim obećanjima o nasledstvu prevarila više od 40 ljudi i navela ih da joj uplaćuju novac
- Prema istrazi, novac je potom prebacivala na račun u inostranstvu kako bi prikrila njegovo poreklo, a šteta se procenjuje na više od 130.000 evra
Policija u Hrvatskoj završila je kriminalističku istragu protiv 57-godišnje državljanke Hrvatske sa područja opštine Velika, koju sumnjiči za prevaru i pranje novca. Ona je, prema sumnjama istražitelja, lažnim obećanjima o ostvarivanju nasledstva dovela u zabludu više od 40 osoba i navela ih da joj uplaćuju novac.
Kako je saopštila Policijska uprava požeško-slavonska, osumnjičena je od novembra 2023. do oktobra 2025. godine lažno prikazivala činjenice i obećavala nasledstvo, na osnovu čega su joj oštećeni uplaćivali novac na bankovni račun. Među prevarenima je i 14 hrvatskih državljana.
Istražitelji sumnjaju da je novac nakon uplata prebacivala na račun otvoren u inostranstvu kako bi prikrila njegovo nezakonito poreklo. To je, prema navodima policije, činila od novembra 2023. do septembra 2026. godine.
Ukupna materijalna šteta procenjuje se na više o d 130.000 evra.
Protiv 57-godišnjakinje biće podneta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu zbog sumnje da je počinila krivična dela prevare i pranja novca.
(Kurir.rs/Večernji)