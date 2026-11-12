Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Svedok koji je u januaru ove godine podneo krivičnu prijavu protiv medicinskog tehničara iz psihijatrijske klinike Sveti Ivan u Jankomiru zbog udaranja i gušenja jastukom vezanog pacijenta tvrdi da je istog tehničara prepoznao na fotografijama napada na Kristijana Josipa Periša (32), piše Nataša Škaričić za portal Novosti.com.

Reč je o tehničaru N., koji je u januarskom izveštaju označen kao nepoznat, a čije se ime sada povezuje sa smrću bivšeg sportiste.

Periš je preminuo 21. oktobra ove godine u istoj klinici nakon što su ga, prema policijskom opisu snimka sa video-nadzora, tehničari udarili, pritiskali mu vrat kolenima i držali mu jastuk na licu, nastavljajući da primenjuju silu i nakon što je prestao da se otpore.

Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu je 8. novembra izvestilo da je određen pritvor četvorici tehničara osumnjičenih za teško ubistvo.

Napao vezanog pacijenta i pretio mu: "Ako pisneš o ovom, ubiću te"

Portal Novosti.com poseduje krivičnu prijavu podnetu 26. januara 2026. godine, u kojoj očevidac R. T. detaljno opisuje gotovo identičan napad na drugog pacijenta u istoj bolnici.

Prema prijavi, 18. decembra 2025. godine, oko jedan sat ujutru, medicinski tehničar je udario i ugušio pacijenta T., koji je bio vezan za krevet, jastukom.

Napad je navodno trajao oko pet minuta. Prema opisu očevica, tehničar se vratio u sobu oko pola sata kasnije i ponovo udario pacijenta u lice i ugušio ga, dok je pacijent T. sve vreme bio vezan. U prijavi se navodi da je tehničar pretio pacijentu rečima: "Ako pisneš o ovom, ubiću te".

Sledećeg jutra, T. je rekao očevicu da se plaši tehničara i da zato ne želi da prijavi napad. Očevidac R. T. je ubrzo nakon toga kontaktirao advokata Ivana Vrdoljaka, i, kako je navedeno u izveštaju, obavestio je i lekare u bolnici o napadu. R. T. navodi da je tokom posete prijavio napad celom timu, koji je obuhvatao najmanje šest do sedam ljudi, a da je o svemu posebno obavestio prim. dr A. O. iz iste bolnice.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Bolnica i Državno tužilaštvo nisu reagovali mesecima

Advokat Ivan Vrdoljak je zatražio hitan pregled očevica, koji je izjavio da može da prepozna tehničara. Međutim, tražena radnja identifikacije nikada nije sprovedena.

"Ova radnja je neophodna kako bi se identifikovalo o kome se radi. Na osnovu ovoga, ali i činjenice da je tehničar kasnije viđen kako normalno radi mesecima, možemo zaključiti da policija, Državno tužilaštvo i bolnica nisu adekvatno reagovali, ako su uopšte reagovali. U svom početnom obraćanju advokatu naglasio sam da je oštećeni osoba sa mentalnim poremećajima i da je počinilac službeno lice, što podrazumeva dužnost hitnog postupanja", rekao je Vrdoljak za Novosti.

Prema izjavama svedoka datim njegovom advokatu, on je više puta podsetio glavnog medicinskog službenika, dr A. O., na incident, na šta je lekar odgovorio da bolnica neće delovati dok se ne podnese tužba.

"Ovo mi govori da lekar ne vidi ništa problematično u gušenju i udaranju vezanog pacijenta, inače bi nešto uradili. Takvo ponašanje šokira svaku normalnu osobu", rekao je Vrdoljak.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Majda Grah je u to vreme već vodila bolnicu.

Ova otkrića pokreću ozbiljna pitanja o odgovornosti rukovodstva bolnice za ranije propuste u nadzoru i moguće prikrivanjenasilnog ponašanja prijavljenog čak i pre Perišove smrti, ali i o odgovornosti Opštinskog državnog tužilaštva, koje je skoro godinu dana imalo informacije o grubom postupanju sa tehničarem u vezi sa Perišovim slučajem.

Majda Grah je imenovana za vršioca dužnosti direktora bolnice Jankomir 29. oktobra 2025. godine, na sednici na kojoj je Upravni odbor razrešio Vladimira Grošića, što znači da je ona vodila kliniku i 18. decembra 2025. godine, na dan napada opisanog u krivičnoj prijavi.