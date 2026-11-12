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Dok su sve oči uprte u stravični slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, za koje tužilaštvo, nakon pregleda snimaka bolničkog video nadzora, upire prstom u četvoricu medicinskih tehničara – Matiju V. (32), Nou H. (22), Mladena L. (52) i Ivana B. (28), koji su od nedelje iza rešetaka u Remetinama, Jutarnji list saznaje da je jedan od njih već imao posla sa policijom. I to ne tako davno.

Reč je o Ivanu B., koji je uhapšen pred zoru 14. juna ove godine na zagrebačkoj Ilici, nedaleko od kružnog toka u Črnomercu.

Naime, tog dana u 4 sata ujutru imao je 2,24 promila alkohola u krvi. Bio je u društvu svog prijatelja G. P., koga je policija u tom trenutku lečila.

Nije birao reči, pa je, uznemiren što ih policija prekida, viknuo mašući rukama: "Koji vam je ku*ac. Jeste normalni? Prestanite to da radite, debili jedni".

Taj rečnik je bio dovoljan da policija krene da postupa i prema njemu. Pokušali su da ga identifikuju, ali je zapelo pošto Ivan B. nije imao ličnu kartu kod sebe.

Konačno je stigao u policijsku stanicu ujutru, a nakon što je ispario alkohol iz njega, policija ga je prijavila zbog kršenja člana 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i člana 16 Zakona o ličnoj karti, a pred sudijom za prekršaje bio je manji od makovog zrna. Priznao je krivicu u celosti i kažnjen je sa 720 evra.

Međutim, pošto je jedan dan proveo pod ingerencijom policije, od kazne mu je oduzeto 39,82 evra, dok je oslobođen plaćanja sudskih troškova.