NOVI DETALJI O JEDNOM OD OSUMNJIČENIH ZA PERIŠEVU SMRT! Pijan vređao policiju: "Koji vam je ... Jeste normalni? Prestanite to da radite, debili jedni"
- Ivan B., jedan od osumnjičenih za smrt Kristijana Josipa Periša, ranije je imao prekršajni susret s policijom u Zagrebu.
- U junu je uhapšen s 2,24 promila alkohola, vređao je policajce i nije imao ličnu kartu kod sebe.
- Priznao je krivicu i kažnjen je sa 720 evra.
Dok su sve oči uprte u stravični slučaj smrti Kristijana Josipa Periša u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan, za koje tužilaštvo, nakon pregleda snimaka bolničkog video nadzora, upire prstom u četvoricu medicinskih tehničara – Matiju V. (32), Nou H. (22), Mladena L. (52) i Ivana B. (28), koji su od nedelje iza rešetaka u Remetinama, Jutarnji list saznaje da je jedan od njih već imao posla sa policijom. I to ne tako davno.
Reč je o Ivanu B., koji je uhapšen pred zoru 14. juna ove godine na zagrebačkoj Ilici, nedaleko od kružnog toka u Črnomercu.
Naime, tog dana u 4 sata ujutru imao je 2,24 promila alkohola u krvi. Bio je u društvu svog prijatelja G. P., koga je policija u tom trenutku lečila.
Nije birao reči, pa je, uznemiren što ih policija prekida, viknuo mašući rukama: "Koji vam je ku*ac. Jeste normalni? Prestanite to da radite, debili jedni".
Taj rečnik je bio dovoljan da policija krene da postupa i prema njemu. Pokušali su da ga identifikuju, ali je zapelo pošto Ivan B. nije imao ličnu kartu kod sebe.
Konačno je stigao u policijsku stanicu ujutru, a nakon što je ispario alkohol iz njega, policija ga je prijavila zbog kršenja člana 17 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira i člana 16 Zakona o ličnoj karti, a pred sudijom za prekršaje bio je manji od makovog zrna. Priznao je krivicu u celosti i kažnjen je sa 720 evra.
Međutim, pošto je jedan dan proveo pod ingerencijom policije, od kazne mu je oduzeto 39,82 evra, dok je oslobođen plaćanja sudskih troškova.
Odmah je pristao na kaznu i, kako saznaje Jutarnji list, odustao od prava na žalbu. Međutim, Jutarnji list iz suda saznaje da je kaznu platio veoma brzo, a sudija mu je dao rok da je plati u roku od mesec dana od pravosnažnosti odluke.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)