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Hrvatski premijer Andrej Plenković uzvratio je danas predsedniku Republike Zoranu Milanoviću, optuživši ga za "besramni spin" i "besramne laži" u vezi sa Hrvatskom vojskom i pomaganjem Ukrajini, istakavši da ga zato treba pozvati na odgovornost.

Plenković je po dolasku na samit Evropske političke zajednice u Dablinu rekao da je Milanović delimično dobio predsedničke izbore na laži da Vlada želi da pošalje hrvatske vojnike u Ukrajinu.

"Na toj laži je on delom dobio izbore. Dakle, besramni spin, besramne laži i treba ga pozvati na odgovornost", rekao je Plenković.

Plenković je istakao da želi snažno da demantuje spin "koji je Milanović objavio na Fejsbuku".

Milanović optužio Plenkovića da zagovara rat

Milanović je juče objavio da je premijer "ponizio vlastitu vojsku", a "nekritički uzdizao tuđu", čime "nije zastupao hrvatske interese, nego ponovio ono što mu se diktira i suflira iz Brisela".

Foto: Beta/Mario Strmotić

"Umesto da zagovara mir, on zagovara rat i uvlačenje Hrvatske u tuđi sukob. Hrvatskoj to ne treba. Hrvatskoj treba politika mira koja štiti hrvatske ljude i brine se za njih", naveo je Milanović.

Kritikovao je Plenkovića da je on taj koji "nema pojma" jer njegova vlada do danas nije uputila hrvatske vojnike u Zajednički centar za analizu, obuku i edukaciju NATO-a i Ukrajine (JATEC). Reč je o civilno-vojnoj organizaciji unutar komandne strukture NATO-a, osnovanoj radi proučavanja iskustava iz rata u Ukrajini i njihove primene u razvoju budućih odbrambenih sposobnosti NATO-a i Ukrajine.

Plenković optužio Milanovića za blokadu saradnje sa Ukrajinom

Plenković je, prenosi Hina, rekao da je njegova vlada predlagala da Hrvatska učestvuje u misiji EU za obuku ukrajinskih vojnika (EUMAM) i sličnoj misiji NATO-a (NSATU), ali da je to odbijeno zahvaljujući "Milanoviću i njegovim pačićima u levoj opoziciji".

Rekao je da je zbog toga propušteno jačanje Hrvatske vojske, koja je mogla da stekne ekspertizu jer se ukrajinska vojska u poslednjih pet godina pretvorila u jednu od najvećih, u borbenom smislu najiskusnijih i u tehnološkom smislu najopremljenijih vojski za nove, moderne načine ratovanja, sa kojom treba sarađivati.

"On (Milanović) je taj krivac, ali nije samo on problem, problem je opšta klima manipulacije, da laž postaje informacija", koje se stavljaju u isti nivo sa činjenicama.