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Nakon smrti 32-godišnjeg Kristijana Josipa Periša u Psihijatrijskoj klinici "Sveti Ivan" u Jankomiru, čitaoci koji su tamo boravili kao pacijenti javili su se portalu "Indeks" i opisali su svoja iskustva na zatvorenim odeljenjima.

Jedna čitateljka poslala je hrvatskom portalu fotografiju, koju je uredništvo cenzurisalo, na kom se vidi žena, samo u donjem vešu, vezana za krevet.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Fotografija je snimljena iz hodnika, kroz otvorena vrata sobe.

- Na tom zatvorenom odeljenju prema meni su se ponašali korektno, ali nije bilo lako gledati ovaj prizor. Pitala sam se da li osobi uopšte preostaje ikakvo dostojanstvo. Ta slika mi se urezala u sećanje - rekla je ona u razgovoru za "Indeks".

Objašnjava da je reč o novoprimljenoj pacijentkinji koja je vikala kada je stigla na odeljenje.

- U redu, vezali su je, ali su je bar mogli pokriti. Ostavili su je takvu u sobi u kojoj su već bila tri kreveta, pa su je smestili u prolaz - kaže ona.

"Vezani muškarac pao s kreveta i ostao na podu do jutra"

Portalu "Indeks" javio se i jedan muškarac, navodeći da je ovog septembra bio smešten na zatvoreno odeljenje u Jankomiru. On se leči od alkoholizma, a nakon ponovnog konzumiranja alkohola (relapsa) odlučio je da sam potraži pomoć.

Kaže da je tamo proveo dve noći. Tvrdi da je oko ponoći policija dovela starijeg muškarca, kojeg su medicinski tehničari, nakon odlaska policije, vezali. Prema njegovim rečima, pacijent je oko 2.00 sata posle ponoći pao na pod, dok je još uvek bio vezan za dušeku. Čitalac navodi da je pacijent bio go i da je sve do jutra dozivao pomoć. Tvrdi da je i sam lupao na vrata, tražeći da neko dođe i pomogne vezanom pacijentu, ali da se niko nije odazvao sve do dolaska jutarnje smene, oko 6.00 sati ujutru.

Majda Grah, direktorka bolnice koja je podnela ostavku, i Kristijan Josip Periš Foto: Screenshot YT

- Tehničar me je pitao koliko dugo je pacijent u tom stanju, vezan, nag i na podu. Rekao sam mu: najmanje četiri sata. Tehničar mi je tada rekao da to nikome ne pominjem - napisao je on.

"Držali su mog sina na podu i pritiskali mu kolena na vrat"

Redakciji se javila i jedna majka, navodeći da je njen sin, koji je tada imao 17 godina, doživeo psihotičnu epizodu nakon jednog stresnog događaja. Odmah ga je odvela na pedijatrijsko odeljenje u Jankomiru. Kada ga je sutradan posetila, sin joj je ispričao da su ga, nakon što je odbio da uzme lekove, dva tehničara i još dvoje zaposlenih pritisnuli uz pod, pritiskajući mu kolena na vrat dok su mu davali injekciju.

- Tada sam mislila da je to uobičajena procedura. Vrat ga je boleo dve nedelje, ali pretpostavila sam da se pacijenti tako vezuju. Tek nakon smrti ovog mladića shvatila sam da su takve prakse zabranjene i izuzetno opasne. Kada sam čitala o tome, osetila sam sreću što je moj sin i danas živ - rekla je ona u intervjuu za portal Index.

U to vreme, njenom sinu je prepisan Haldol, antipsihotik zbog kojeg mu je srce ubrzano kucalo. Žalio se lekaru, ali majka tvrdi da je lekar preduzeo nešto tek nakon što je ona uspela da ga dobije na privatni broj telefona, oko Božića prošle godine, i uverila ga da njenom sinu nije dobro. Nakon toga, lekar je smanjio dozu, a stanje njenog sina se ubrzo popravilo.

Foto: Shutterstock

Nekoliko dana pre njegovog 18. rođendana, simptomi su se vratili. Majka kaže da nije želela ponovo da ga vodi u Jankomir, ali nisu imali drugog izbora osim da potraže pomoć. Navodi da su uspeli da dogovore da on ostane kod kuće, nastavi sa terapijom i odlazi na redovne kontrole.

Novi problemi pojavili su se nakon što je njen sin napunio 18 godina. Upućen je u bolnicu u Vrapču, ali su ga u hitnoj službi odbili zbog mesta stanovanja. Na kraju ga je majka odvela u bolnicu u Vinogradskoj ulici, ustanovu o kojoj ona govori isključivo u pozitivnom svetlu.

Korisnici Redita su takođe podelili svoja iskustva iz "Jankomira". Jedna korisnica je napisala da je pre mesec dana boravila u "Jankomiru" i da je lekaru prijavila medicinsko osoblje, navodeći ono što je opisala kao nehuman odnos prema pacijentima. Ona navodi da je zatražila hitan otpust nakon što je jedan tehničar počeo loše da postupa prema njoj.

U istoj objavi opisala je slučaj pacijentkinje koja je, prema njenim rečima, prišla pultu i rekla da želi da se povredi (poseče). Autorka objave tvrdi da je medicinska sestra odgovorila da nema nameru da se bavi njom, jer joj se smena završavala.

Bivši pacijent: "Nisam imao nikakva negativna iskustva"

Drugačije iskustvo opisao je bivši pacijent koji navodi da je u jesen 2024. godine potražio pomoć u Jankomiru zbog teške nesanice, koja je dovela do suicidalnih misli; na zatvorenom odeljenju proveo je nešto manje od tri dana. Nakon toga je prebačen na otvoreno odeljenje, gde je ostao još mesec dana.

Kaže da su ga lekari i medicinske sestre saslušali, da mu je lečenje pomoglo i da tokom boravka nije doživeo ništa neprimereno.

- Odnos lekara i medicinskih sestara prema meni bio je više nego profesionalan - napisao je. Sa lečenjem i kontrolnim pregledima nastavio je i nakon otpusta iz bolnice.

Napominje da je u njegovoj sobi bio još jedan pacijent koji je svake večeri bio vezivan za krevet. Prema njegovom zapažanju, taj pacijent je u tim trenucima bio miran i sarađivao je.

"Odlazak tamo mi je zaista spasao život"

Pozitivna iskustva iz ove bolnice mogu se pronaći i na društvenim mrežama. Jedna korisnica Redita (Reddit) napisala je da je prošle godine provela mesec dana na ženskom zatvorenom odeljenju.

- Bila je noć; otišla sam na prijem u hitnoj službi, primila me je medicinska sestra, razgovarala sam sa psihijatrom i smestili su me na žensko zatvoreno odeljenje. Sećam se medicinske sestre koja mi je pokazala odeljenje i donela najnužnije stvari, uz mnogo topline i strpljenja. Stigla sam u sobu, upoznala cimerke, dobila lek, a svetla su se već gasila. Na tom odeljenju sam provela mesec dana i iskustvo je, uglavnom, bilo pozitivno. Naravno, tamo se svašta može videti, ali hvala Bogu, jer mi je odlazak tamo zaista spasao život - napisala je ona.

Ipak, imala je određene zamerke u vezi sa promenama u terapiji lekovima, kao i načinom na koji su joj te promene saopštene. Uprkos tome, pozvala je sve kojima je potrebna pomoć da je potraže.

. Sve se dobro završilo; danas živim sasvim normalnim životom.

U objavi tipa "AMA" (engl. "Ask Me Anything" - "pitajte me bilo šta") na Reditu, jedan muškarac je otkrio da je boravio na zatvorenom odeljenju, konkretno, na zatvorenom odeljenju Univerzitetskog bolničkog centra "Sestre milosrdnice".

U komentarima je naveo da nije bio pod jakim dejstvom sedativa i da je njegov boravak uglavnom protekao dobro, mada je napomenuo da je nedostajalo privatnosti.

- Danas, dugo nakon tog perioda, živim sasvim normalnim životom. Radim, zarađujem za život i imam divnu devojku sa kojom planiram budućnost. Ko god me ne poznaje lično, nikada ne bi pretpostavio da sam bio hospitalizovan ili da imam dijagnoze koje imam - napisao je u jednom od svojih odgovora.