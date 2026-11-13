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U Puli je juče oko 12.30 časova 48-godišnja vozačica pod dejstvom alkohola i opijata izazvala tri saobraćajne nesreće. Nakon prve dve pobegla je sa mesta događaja, a u trećoj je udarila u stub javne rasvete, zid i izlog zgrade. Završila je u bolnici, gde je utvrđeno da je bila pozitivna i na droge i lekove, saopštila je istarska policija.

Prva nesreća dogodila se u Spinčićevoj ulici. Vozačica, koja je imala 1,08 promila alkohola u krvi, automobilom pulskih registarskih oznaka skrenula je na trotoar i udarila u saobraćajni znak. Potom je krenula unazad i udarila u prednji deo automobila 50-godišnjeg muškarca koji je stajao na putu.

Pričinjena je materijalna šteta, ali se vozačica udaljila bez razmene ličnih podataka sa drugim učesnikom.

Izazvala tri saobraćajne nesreće

Vožnju je nastavila do Arsenalske ulice, gde je prešla na suprotnu stranu kolovoza i bočno se sudarila sa automobilom kojim je iz suprotnog smera upravljala 21-godišnja devojka. Ponovo je napustila mesto nesreće bez razmene podataka.

Treća nesreća dogodila se u Ulici Riva. Vozačica je ponovo skrenula na trotoar, udarila u stub javne rasvete, a zatim u zid i izlog zgrade.

Zbog povreda je prevezena u pulsku bolnicu, gde su lekari utvrdili da je lakše povređena. Testiranje je pokazalo i prisustvo droga i lekova u organizmu, a vozačica je zadržana u bolnici.