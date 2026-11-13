Hrvatska
Osumnjičeni za ubistvo Periša premešteni iz zatvora u Remetincu! Ovo je razlog
- Četvorica optuženih za smrt Kristijana Josipa Periša prebačena su iz Remetinca u Lipovicu i Karlovac.
- Premeštaj je urađen iz bezbednosnih i preventivnih razloga, uz procenu sudskog osoblja i uprave zatvora.
- U zavodima će ostati prema procenama nadležnih službi, a posete su dozvoljene po pravilima.
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Kako saznaje Jutarnji list, sva četvorica optuženih za smrt Kristijana Josipa Periša kojima je određen jednomesečni pritvor, a koji su u nedelju, nakon izricanja kazne, sprovedeni u zatvor u Remetincu, prebačeni su u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac.
To je učinjeno iz bezbednosnih i preventivnih razloga nakon procene sudskog osoblja i upravnika zatvora u Zagrebu i, naravno, u dogovoru sa službama za izvršenje kazni pri Ministarstvu pravde.
Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot
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Koliko dugo i koliko dugo će ostati u pomenutim kazneno-popravnim zavodima zavisiće od procena nadležnih službi, a prema pravilima, optužene će moći da posećuju njihovi advokati, članovi porodice i osobe koje je odobrio sud.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)
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