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Kako saznaje Jutarnji list, sva četvorica optuženih za smrt Kristijana Josipa Periša kojima je određen jednomesečni pritvor, a koji su u nedelju, nakon izricanja kazne, sprovedeni u zatvor u Remetincu, prebačeni su u kazneno-popravne zavode Lipovica i Karlovac.

To je učinjeno iz bezbednosnih i preventivnih razloga nakon procene sudskog osoblja i upravnika zatvora u Zagrebu i, naravno, u dogovoru sa službama za izvršenje kazni pri Ministarstvu pravde.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot