TOTALNI KOLAPS U SAOBRAĆAJU U HRVATSKOJ! Kolona od 12 kilometara kod Zagreba, situacija teška i na Jadranu - evo šta je razlog
- Kiša, jak vetar i magla otežavaju saobraćaj širom Hrvatske, a kolovozi su mokri, klizavi i mestimično pod vodom.
- Na zagrebačkoj obilaznici kod petlje Jakuševec formirala se kolona duga oko 12 kilometara u smeru Lipovca.
- Zbog vetra su obustavljene brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana.
Kiša i snažan vetar stvaraju probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju širom Hrvatske. Kolovozi su u većem delu zemlje mokri, vlažni i klizavi, a zbog obilnih pljuskova na pojedinim putevima zadržavaju se veće količine vode, upozorava Hrvatski auto-klub (HAK).
Na pojedinim deonicama mogući su odroni, dok saobraćaj dodatno otežava magla. Zbog jakog vetra na putevima u priobalju na snazi su zabrane saobraćaja za pojedine kategorije vozila.
Posebno je otežan saobraćaj na zagrebačkoj obilaznici (A3), gde se između petlje Jakuševec i mosta Sava, u smeru Lipovca, formirala kolona duga oko 12 kilometara.
HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i održavaju dovoljno bezbedno odstojanje između vozila.
Obustavljen saobraćaj na brojnim trajektnim i katamaranskim linijama
Snažan vetar izazvao je poteškoće i u pomorskom saobraćaju, zbog čega su obustavljene brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana.
Iz HAK-a upozoravaju da su zbog nepovoljnih vremenskih uslova moguće dodatne poteškoće u saobraćaju, te vozačima i putnicima savetuju da pre polaska provere najnovije informacije o stanju na putevima i redu plovidbe.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr)