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Kiša i snažan vetar stvaraju probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju širom Hrvatske. Kolovozi su u većem delu zemlje mokri, vlažni i klizavi, a zbog obilnih pljuskova na pojedinim putevima zadržavaju se veće količine vode, upozorava Hrvatski auto-klub (HAK).

Na pojedinim deonicama mogući su odroni, dok saobraćaj dodatno otežava magla. Zbog jakog vetra na putevima u priobalju na snazi su zabrane saobraćaja za pojedine kategorije vozila.

Posebno je otežan saobraćaj na zagrebačkoj obilaznici (A3), gde se između petlje Jakuševec i mosta Sava, u smeru Lipovca, formirala kolona duga oko 12 kilometara.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i održavaju dovoljno bezbedno odstojanje između vozila.

Obustavljen saobraćaj na brojnim trajektnim i katamaranskim linijama

Snažan vetar izazvao je poteškoće i u pomorskom saobraćaju, zbog čega su obustavljene brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana.

Iz HAK-a upozoravaju da su zbog nepovoljnih vremenskih uslova moguće dodatne poteškoće u saobraćaju, te vozačima i putnicima savetuju da pre polaska provere najnovije informacije o stanju na putevima i redu plovidbe.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

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