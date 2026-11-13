Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kiša i snažan vetar stvaraju probleme u drumskom i pomorskom saobraćaju širom Hrvatske. Kolovozi su u većem delu zemlje mokri, vlažni i klizavi, a zbog obilnih pljuskova na pojedinim putevima zadržavaju se veće količine vode, upozorava Hrvatski auto-klub (HAK).

Na pojedinim deonicama mogući su odroni, dok saobraćaj dodatno otežava magla. Zbog jakog vetra na putevima u priobalju na snazi su zabrane saobraćaja za pojedine kategorije vozila.

Posebno je otežan saobraćaj na zagrebačkoj obilaznici (A3), gde se između petlje Jakuševec i mosta Sava, u smeru Lipovca, formirala kolona duga oko 12 kilometara.

HAK poziva vozače da prilagode brzinu i način vožnje vremenskim uslovima i održavaju dovoljno bezbedno odstojanje između vozila.

Obustavljen saobraćaj na brojnim trajektnim i katamaranskim linijama

Snažan vetar izazvao je poteškoće i u pomorskom saobraćaju, zbog čega su obustavljene brojne trajektne, katamaranske i brodske linije duž Jadrana.