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Snažno snežno nevreme pogodilo je u petak popodne Gorski kotar u Hrvatskoj, gde su obilne padavine izazvale velike probleme u saobraćaju, prenosi 24 sata.

Sneg, klizavi kolovozi i jaka bura otežavaju vožnju, dok su se na pojedinim deonicama formirale višekilometarske kolone.

Najveći problemi usled nevremena zabeleženi su na auto-putu A6, između čvorova Vrata i Ravna Gora, u smeru Zagreba, gde je kolona dostigla oko četiri kilometra.

Do zastoja je došlo zbog vozila koja su se preprečila na putu, kao i automobila koji nisu imali odgovarajuću zimsku opremu.

Na deonici između Delnica i Ravne Gore dogodila se i saobraćajna nesreća, zbog koje se saobraćaj odvija jednom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na čas.

Vozila se povremeno zaustavljaju i kod tunela Lučice.

Problemi su zabeleženi i na auto-putu A3, između čvorova Kutina i Lipovljani, u smeru Lipovca, gde se formirala kolona duga oko šest kilometara.

Saobraćaj se na toj deonici takođe odvija jednom trakom.

Prema izveštaju Hrvatskog autokluba (HAK), zimski uslovi vladaju na pojedinim putevima kroz Gorski kotar, Hrvatsko primorje i Liku, uključujući auto-put A6 između čvorova Kikovica i Bosiljevo II, kao i staru magistralu kroz Gorski kotar.

Kolovozi su u većem delu zemlje mokri i klizavi, a lokalno ima i magle, dok su mogući poledica i odroni. Ekipe putara čiste i posipaju puteve, a vozačima se posebno savetuje da ne pretiču.

Dodatne probleme stvara jaka bura, koja povremeno dostiže olujne i orkanske udare. Zbog vetra su pojedini delovi auto-puteva i Jadranske magistrale zatvoreni za saobraćaj, dok su na nekim deonicama dozvoljena samo putnička vozila.

U prekidu su i pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Prema prognozama meteorološkog portala Istramet, u pojedinim delovima Gorskog kotara moglo bi da napada i do 30 centimetara novog snega tokom popodneva i večeri.

Na snimcima sa kamera HAK-a vidi se da sneg intenzivno pada u okolini Ravne Gore i Delnica.

Hrvatski hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je da će petak biti pretežno oblačan, kišovit i vetrovit, uz mogućnost obilnijih padavina.

U višim planinskim predelima kiša će prelaziti u susnežicu i sneg, a temperature će biti u padu.

Za subotu je izdato upozorenje na olujnu buru

Naranžasto upozorenje odnosi se na Primorsko-goransku, Ličko-senjsku i Zadarsku županiju, gde se očekuju jaka i olujna bura.

HAK apeluje na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i ne kreću na put bez propisane zimske opreme.