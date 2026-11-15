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Povrede i opekotine koje su zadobile tri osobe u nedavnoj saobraćajnoj nesreći u Splitu ponovo su u prvi plan stavile pitanje pružanja prve pomoći žrtvama nesreća.

Medicinski radnici, vatrogasci i Crveni krst ističu važnost obuke i znanja o osnovnim postupcima u hitnim situacijama.

Nesreća se dogodila na raskrsnici Dubrovačke i Velebitske ulice, gde su se sudarili motocikl i putnički automobil; od siline udara, oba vozila su se zapalila. Tri osobe su teško povređene, a jednu od njih – koja je bila zahvaćena plamenom – ugasio je priseban prolaznik koristeći aparat za gašenje požara.

Saobraćajne nesreće i druge hitne situacije nameću pitanje kako na pravilan način pomoći povređenima do dolaska hitnih službi, posebno u slučajevima kada su prisutne opekotine. Stručnjaci ističu da ne postoji jedan, univerzalan postupak koji se može primeniti u svim okolnostima; umesto toga, neophodno je pažljivo proceniti situaciju, vodeći računa o tome da se ne ugrozi sopstvena bezbednost.

Ako je osoba zahvaćena plamenom, prioritet je gašenje vatre

Josip Banović, načelnik Odeljenja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju i lečenje opekotina u Univerzitetskom kliničkom centru (KBC) Split, objašnjava da, iako sredstvo koje se nalazi u aparatu za gašenje požara nije pogodno za rane ili opečenu kožu, apsolutni prioritet kada je osoba u plamenu jeste da se vatra ugasi što je brže moguće.

- Supstanca iz aparata za gašenje požara nije korisna za ranu, ali u tom trenutku ona služi da spreči daleko gori ishod. Bez nje, osoba bi nastavila da gori i mogla bi izgubiti život - pojasnio je Banović. On upozorava da traženje idealnog načina za gašenje požara može oduzeti dragoceno vreme i dovesti do još težih posledica.

- Pritom je važno prvo obezbediti mesto nesreće, a da pritom ne ugrozite sebe ili druge ljude u blizini - ističe Banović.