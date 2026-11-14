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Zbog nevremena koje je, praćeno obilnim padavinama i olujnim vetrom, u četvrtak i petak zahvatilo Istru, Primorsko-goransku i Zagrebačku županiju, vatrogasci su imali ukupno 92 tehničke intervencije, saopštila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Najviše intervencija bilo je u Primorsko-goranskoj županiji, gde su vatrogasci tokom petka i noći između petka i subote intervenisali 47 puta. U intervencijama je učestvovalo 146 vatrogasaca sa 49 vozila iz profesionalnih vatrogasnih jedinica i dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Vatrogasne snage i dalje angažovane

U Istarskoj županiji zabeležene su 34 intervencije, u kojima je učestvovalo 116 vatrogasaca sa 39 vozila, dok je na području Zagrebačke županije zabeleženo 11 intervencija, uz angažovanje 37 vatrogasaca sa 15 vozila.

Intervencije su se uglavnom odnosile na ispumpavanje vode iz objekata i drugih prostora, uklanjanje oborenih stabala i granja, čišćenje odvodnih kanala i šahtova, kao i postavljanje nasipa od vreća sa peskom.

Nevreme je izazvalo obaranje stabala i grana, oštećenja krovova i elektroenergetske infrastrukture, kao i plavljenje objekata i saobraćajnica.