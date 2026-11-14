Snimak sa nadzorne kamere u zagrebačkoj bolnici na kome se vidi svirepo postupanje prema pacijentu Kristijanu Josipu Perišu

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Svedok je u tehničaru sa snimka zlostavljanja Kristijana Josipa Periša iz Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" prepoznao istu osobu koja je prošle godine napala drugog pacijenta. To je potvrdio advokat Ivan Vrdoljak, koji zastupa svedoka. Krivična prijava za taj napad podneta je pre 11 meseci, ali slučaj nema epilog, piše Net.hr.

Udarci, gušenje i pretnje smrću

Prema krivičnoj prijavi, napad se dogodio u decembru prošle godine u jedan sat ujutru, takođe u Klinici za psihijatriju "Sveti Ivan". Svedok, klijent advokata Vrdoljaka, video je kako medicinski tehničar napada pacijenta na susednom krevetu.

"Napad je uključivao uzastopno udaranje pesnicom, držanje za grkljan i pretnju smrću ako ikome išta kaže. Tu nije stao, nego se isti tehničar vratio nakon pola sata i nastavio sa premlaćivanjem, koje je trajalo najmanje pet minuta", kaže advokat Ivan Vrdoljak. Napadnuti pacijent tada je bio vezan.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: screenshot X, Facebook / Atletski klub Agram, Screenshot

Prijava podneta, reakcije izostale

Vrdoljakov klijent je sledećeg jutra tokom vizite ispričao čemu je svedočio, ali tvrdi da niko nije reagovao. Zbog toga je 26. januara ove godine podneo krivičnu prijavu protiv tada nepoznatog tehničara. "Moj klijent je prošle nedelje video ove snimke i ustanovio da se radi o istom tehničaru. Bio sam u šoku, kao i moj klijent", rekao je Vrdoljak.

Dodao je kako je šokiran jer je prijava u Državnom tužilaštvu stajala 11 meseci. "Za taj se događaj znalo i u bolnici, ali niko od lekara i drugih osoba nije smatrao da je dužan išta da uradi", ističe advokat. Na upite o postupanju po ovoj prijavi, iz Opštinskog državnog tužilaštva, DORH-a i bolnice nismo dobili odgovor.

Vrdoljak tvrdi da je napadnuti pacijent imao poremećaj koji uključuje nelagodu od dodira, a medicinski tehničari su ga zlostavljali upravo dirajući ga sa svih strana. "Znali su da pati od toga i njima je to bilo smešno", kaže Vrdoljak.

1/10 Vidi galeriju Kristijan Josip Periš Foto: Facebook / Atletski klub Agram, screenshot X

Inspekcije i analize

Hrvatsko udruženje za promovisanje prava pacijenata prima sve više prijava o nepravilnostima na odeljenjima širom zemlje. "Pozivamo premijera da uradi ono što mora, da razreši ministarku i da se pokrene duboka analiza svih psihijatrijskih ustanova", poručila je predsednica udruženja Jasna Karačić Zaneti.

Ministarka zdravlja izjavila je da nema potrebe za slanjem inspekcije u sve bolnice, a premijer Andrej Plenković danas je rekao da inspekcija Ministarstva zdravlja reaguje na sve pritužbe. "Ljudi u Ministarstvu će to procesuirati. Gde god postoji sumnja da je nešto rađeno nezakonito, to će se sigurno nadzirati", izjavio je Plenković.

Vlada ne vidi potrebu za smenom ministarke

Dodao je da nema potrebe za ostavkom ministarke zdravlja, koju udruženje pacijenata traži. Smatra da se u slučaju iz Vrapča radi o ozbiljnom krivičnom delu u gradskoj ustanovi gde treba utvrditi krivičnu odgovornost i proveriti da li je bilo pokušaja zataškavanja.