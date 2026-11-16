PIJAN DIVLJAO PO PUTU, PA U STANICI VREĐAO POLICAJCE: Incident u Dubravi, kada mu je izrečena kazna shvatio je da je DOBRO PROŠAO
- Zagrebačka policija uhapsila je 35-godišnjeg vozača u Dubravi, jer je vozio sa 1,71 promila alkohola i bez vozačke dozvole.
- Tokom zadržavanja vređao je policajce, a sud ga je kaznio sa 2.050 evra i zabranom vožnje B kategorije na tri meseca.
Zagrebačka policija uhapsila je 35-godišnjeg vozača koji je u noći sa petka na subotu, u naselju Dubrava, upravljao vozilom pod uticajem alkohola, nakon čega je vređao policajce.
Policijski službenici zaustavili su ga juče, oko 02.50 časova, u Dankovečkoj ulici dok je upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se u smeru juga.
Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo 1,71 promila alkohola u organizmu, a takođe je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu.
Muškarac je uhapšen i zadržan u prostorijama za zadržavanje dok mu nije prestalo dejstvo alkohola. Tokom zadržavanja, upućivao je pogrdne reči policijskim službenicima. Nakon toga, priveden je pred Opštinski prekršajni sud u Zagrebu.
U optužnom predlogu, policija je zatražila novčanu kaznu u iznosu od 2.730 evra, kao i zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest meseci. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 2.050 evra, uz zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca.
(Kurir.rs/Index)