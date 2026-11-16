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Zagrebačka policija uhapsila je 35-godišnjeg vozača koji je u noći sa petka na subotu, u naselju Dubrava, upravljao vozilom pod uticajem alkohola, nakon čega je vređao policajce.

Policijski službenici zaustavili su ga juče, oko 02.50 časova, u Dankovečkoj ulici dok je upravljao automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se u smeru juga.

Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo 1,71 promila alkohola u organizmu, a takođe je utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu.

Muškarac je uhapšen i zadržan u prostorijama za zadržavanje dok mu nije prestalo dejstvo alkohola. Tokom zadržavanja, upućivao je pogrdne reči policijskim službenicima. Nakon toga, priveden je pred Opštinski prekršajni sud u Zagrebu.

U optužnom predlogu, policija je zatražila novčanu kaznu u iznosu od 2.730 evra, kao i zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest meseci. Sud ga je proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 2.050 evra, uz zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od tri meseca.