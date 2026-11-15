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Hrvatska policija je podnela krvičnu prijavu protiv 28-godišnjaka zbog sumnje da je javno poticao na nasilje objavom neprimerenog komentara na internetu početkom septembra ove godine.

Indeks prenosi da je to saopštila Policijska uprava brodsko-posavska.

Prema policijskim podacima, utvrđena je sumnja da je 28-godišnjak na internetu objavio komentar kojim je javno podsticao na nasilje.

Protiv njega će biti podnesena krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio krivično delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Navodi se da iz policije upozoravaju da su građani odgovorni za sadržaje koje objavljuju na internetu i društvenim mrežama i da zbog takvih objava mogu krivično da odgovaraju.

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Ilustracija Foto: Shutterstock

Dodaje se da policajci prate i proveravaju sadržaje na internet platformama i preduzimaju mere iz svoje nadležnosti kada utvrde elemente krivičnih dela.

Iz hrvatske policije su pozvali državljane te zemlje na odgovorno ponašanje u internet okruženju i suzdržavanje od objava kojima se podstiču nasilje, mržnja ili netrpeljivost prema drugima.

(Kurir.rs/Index)

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