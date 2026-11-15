SLAVONAC PRIJAVLJEN ZBOG KOMENTARA NA INTERNETU Hrvatska policija objavila da je podsticao na nasilje i upozorila da prati sve što se objavljuje (FOTO)
Hrvatska policija je podnela krvičnu prijavu protiv 28-godišnjaka zbog sumnje da je javno poticao na nasilje objavom neprimerenog komentara na internetu početkom septembra ove godine.
Indeks prenosi da je to saopštila Policijska uprava brodsko-posavska.
Prema policijskim podacima, utvrđena je sumnja da je 28-godišnjak na internetu objavio komentar kojim je javno podsticao na nasilje.
Protiv njega će biti podnesena krivična prijava Opštinskom državnom tužilaštvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje da je počinio krivično delo javnog podsticanja na nasilje i mržnju.
Navodi se da iz policije upozoravaju da su građani odgovorni za sadržaje koje objavljuju na internetu i društvenim mrežama i da zbog takvih objava mogu krivično da odgovaraju.
Dodaje se da policajci prate i proveravaju sadržaje na internet platformama i preduzimaju mere iz svoje nadležnosti kada utvrde elemente krivičnih dela.
Iz hrvatske policije su pozvali državljane te zemlje na odgovorno ponašanje u internet okruženju i suzdržavanje od objava kojima se podstiču nasilje, mržnja ili netrpeljivost prema drugima.
(Kurir.rs/Index)