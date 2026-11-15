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Učesnici povorke u Splitu sa bakljama, hrvatskim zastavama i maramama preko lica tokom marša u čast Frane Tentea.

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U Splitu je juče održan marš u znak sećanja na Franu Tentea, pripadniku ustaške omladine, koji je 1948. godine preminuo u zatvoru u Lepoglavi. Učesnici su se okupili na Prokurativama, odakle su krenuli Marmontovom i Plinarskom ulicom prema Marjanu, piše Dalmatinski portal.

Učesnici povorke nosili su marame preko lica, baklje u rukama, a oko nadlaktica su imali trake u bojama hrvatske trobojke.

Na čelu kolone nalazili su se Tenteov portret i venci, a tokom marša vijorile su se hrvatske zastave sa prvim belim poljem.

Okupljeni su uzvikivali "Frane Tente, s nama je" i "Smrt, smrt, komunizmu smrt", a pevali su i pesmu "Marjane".

Indeksu je potvrđeno da je marš bio uredno prijavljen i da tokom njega nije bilo povika ili ponašanja koji bi predstavljali kršenje zakona.

Što se tiče nošenja marama, prikrivanje lica zakonom je zabranjeno samo na sportskim borilištima. Nezvanično im je rečeno da su učesnici prikrili lica kako ih mediji ne bi prepoznali.

Bartulica: Hrvatska ima budućnost dok ima ovakvu mladost

Povorku je komentarisao i poslanik Evropskog parlamenta Stiven Nikola Bartulica (DOMiNO).

"Danas sam dobio brojne fotografije i video-snimke sa marša za Franu Tentea u Splitu. Svečano, dostojanstveno i hrvatski, tako su mladi odali počast Frani Tenteu, žrtvi komunističkog režima i simbolu ugašene hrvatske mladosti.

Posebno me raduje što mladi ne zaboravljaju Franu i brojne druge žrtve komunizma. Njihova žrtva ne sme pasti u zaborav, a istina o našoj prošlosti mora se prenositi novim generacijama. Hrvatska ima budućnost dok ima ovakvu mladost, mladost koja pamti, poštuje i čuva svoje korene", napisao je Bartulica na Fejsbuku.

Pre početka marša deljeni papiri sa uputstvima

Pre početka marša na splitskim Prokurativama učesnicima, ali i prolaznicima koji su se tamo zatekli, deljeni su papiri sa uputstvima za učešće u povorci.

Osim pravila ponašanja, sadržali su i spisak parola koje je trebalo uzvikivati tokom marša prema Marjanu, navodi Dalmacija danas.

Na spisku su bili povici "Frane Tente, s nama je", "Mučenik Frane Tente, s nama je" i "Smrt, smrt, komunizmu smrt".

Uz svaki od njih stajalo je uputstvo da se ponovi tri puta.

Na papirima su se nalazili i stihovi pesme "Marjane, Marjane", kao i povik "Živela Hrvatska".

Ipak, reč je o unapred sastavljenim uputstvima, što ne znači da su svi navedeni povici zaista odjekivali tokom povorke.

Još 2019. pokrenuta inicijativa za podizanje spomenika

Na poleđini papira bilo je navedeno 12 pravila ponašanja za učesnike marša.

Organizatori su zahtevali dostojanstveno ponašanje, bez provociranja, vređanja građana i govora mržnje.

Učesnicima je bilo zabranjeno konzumiranje alkohola i drugih opojnih sredstava, a tokom povorke trebalo je da se uzdrže od pušenja, jedenja i korišćenja mobilnih telefona ukoliko bi time ometali njen tok.

Jedno od pravila odnosilo se i na komunikaciju sa novinarima.

Učesnicima nije bilo dozvoljeno da samostalno daju izjave medijima, već je za to bila ovlašćena isključivo osoba koju odredi organizator.

Organizatori su propisali i da se zastave, transparenti i drugi simboli mogu isticati samo uz njihovo prethodno odobrenje.

Istovremeno su izričito zabranili stranačka obeležja, zabranjene simbole i oznake stranih ideologija.

U Splitu je još 2019. godine pokrenuta inicijativa za podizanje spomenika Frani Tenteu.

Zagovornici te inicijative ističu da je Tente osuđen zbog skidanja jugoslovenske zastave na Marjanu u noći uoči 10. aprila 1947. godine.

Tente na zidu gimnazije naslikao Pavelićev lik i veliko slovo "U"

Međutim, prema presudi Okružnog suda Srednje Dalmacije, skidanje jugoslovenske zastave nije bilo među delima za koja je Tente osuđen.

Tente je prvi put uhapšen u julu 1946. godine, nakon što je na zidu splitske gimnazije, povodom imendana ustaškog poglavnika Ante Pavelića, naslikao njegov lik i veliko slovo "U".

U zatvoru je proveo nekoliko nedelja, a tokom tog perioda više puta je saslušavan.

Nakon puštanja na slobodu ostao je pod nadzorom UDBA.

Krajem iste godine preko Ivice Bavčevića povezao se sa organizacijom Hrvatskog oslobodilačkog pokreta (HOP) u Splitu.

Članovi te organizacije 10. aprila 1947. godine na Marjanu su skinuli jugoslovensku zastavu i umesto nje podigli hrvatsku.

Jugoslovensku zastavu skinuo je tada 22-godišnji Frane Betini.

Prema sudskoj presudi, za učešće u toj akciji, osim njega, osuđeni su Ivica Bavčević, Nikola Pensate i Jelka Betica, koji su učestvovali u dogovoru o postavljanju zastave.

Dobio tri godine zatvora sa prinudnim radom

Uhapšeni su i drugi pripadnici grupe, među kojima je bio Frane Tente.

On je osuđen na tri godine zatvora sa prinudnim radom, ali ne zbog samog skidanja jugoslovenske zastave.

Sud mu je na teret stavio tri druga dela.

Prvo se odnosilo na mart 1946. godine, kada je, prema presudi, sastavljao i umnožavao parole i letke kojima se pozivalo na nasilno rušenje tadašnjeg državnog uređenja.

Drugo delo bilo je oslikavanje Pavelićevog lika i slova "U" na zidu u dvorištu splitske gimnazije, što je sud ocenio kao propagandu usmerenu protiv tadašnje vlasti.

Treća tačka optužbe odnosila se na Tenteovo povezivanje sa HOP-om krajem 1946. godine.

Prema sudskim utvrđenjima, preko Ivice Bavčevića uključio se u delovanje organizacije i preuzeo zadatak vrbovanja novih članova.

Nakon izricanja presude Tente je upućen na izdržavanje kazne u Kazneno-popravni dom Lepoglava.